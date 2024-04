Corey Graves está encantado con el trabajo que viene haciendo Logan Paul en la WWE. Durante una reciente entrevista con The Gunz Show el comentarista compartía su predicción sobre que Jake Paul volverá a la compañía en un futuro cercano y también se deshacía en elogios hacia su hermano mayor, el actual Campeón de Estados Unidos.

► Corey Graves de Logan Paul

«Creo mucho en Logan Paul, y admito que fui tan culpable como probablemente muchos de los chicos y chicas en el vestuario. ¿Qué pasa aquí? ¿Va a llegar y ocupar el lugar de alguien? ¿Alguien no va a ser parte de WrestleMania por este influencer?’ Logan Paul nos ha dado a todos una lección de humildad. Todos tenemos que retractarnos y darnos cuenta de que Logan Paul es una excepción. Esto no funcionará para todos. Si eres fan, no pienses de repente, ‘Voy a convertirme en influencer y luego ir a WWE’. Probablemente no va a suceder de manera realista. Lo que Logan Paul ha hecho ha mostrado al mundo y continúa demostrando que es quien dice ser. No puedes burlarte de nuestro negocio y sobrevivir en él. No puedes hacer un mal trabajo de manera regular y seguir siendo invitado o ser protagonista de estas situaciones de alto perfil. Logan ha hecho lo contrario. Ha aparecido y cuando las cosas se ponen difíciles y la gente casi quiere verlo fallar, roba el espectáculo. Es inspirador.

«Creo que cada minuto de su vida real está en internet en algún lugar, pero en caso de que alguien tenga dudas y no esté al tanto de lo que Logan aporta y lo que hace para ser una superestrella de la WWE, lo hace todo. Tiene una rutina de entrenamiento. Se lo toma en serio. Está allí temprano asegurándose de que todo salga según lo planeado. Logan es increíblemente dedicado y es un personaje tan polarizante, es genial. Esa es una carisma que no se puede enseñar. Naces con eso o no. Puedes mejorar, puedes trabajar en cosas, pero para que él aparezca desde el primer día y se meta bajo la piel colectiva del universo de la WWE en poco tiempo, hasta el punto en que todos esperaban que Roman lo aplastara. La gente estaba apoyando a Roman Reigns contra Logan Paul. En cambio, obtienes este enfrentamiento clásico que, para ser justos, no tenía derecho a ser tan bueno como fue«.