Corey Anderson está listo para volver a donde estaba la primera vez que peleó contra Vadim Nemkov en abril. En su primer encuentro en Bellator 277, Anderson (16-5 MMA, 3-1 BMMA) aparentemente estaba a punto de ganar el gran premio de peso semicompleto y convertirse en el nuevo campeón de la división.

Desafortunadamente, un choque accidental de cabezas en los últimos segundos del tercer asalto detuvo la pelea, lo que llevó a un resultado sin competencia.

Después de tomarse una semana o dos para superar la frustración del resultado, Anderson está listo para enfrentarse al campeón Nemkov (15-2 MMA, 7-1 BMMA) una vez más en el evento principal del Bellator 288 del viernes en Wintrust Arena.

“Simplemente continúa donde lo dejamos, ¿sabes a lo que me refiero?” Anderson le dijo a MMA Junkie y otros reporteros en el día de prensa del miércoles.

De acuerdo con las tarjetas de puntuación oficiales , la pelea estaba empatada al entrar en el tercer asalto, pero el impulso estaba claramente a favor de Anderson, ya que estaba implementando con éxito su juego de lucha libre y alejándose en la pelea.

“Prácticamente dije exactamente cómo iba a ser la pelea. Cuando era entrenador de lucha en la universidad antes de volver a hacerlo ahora, lo principal era desglosar la película. Podría decirte lo que alguien iba a hacer antes de que se diera cuenta, y eso era lo mismo«.

“… Al entrar en la pelea, sabía exactamente lo que iba a hacer. Lo que me sorprendió es que no era… era fuerte en el contacto inicial. En el primer golpe, fue fuerte y pensé que iba a durar mucho más. La segunda vez que disparé, eso ya no estaba. Yo estaba como, soplé su carga. La tercera vez fue inexistente. Lo que me sorprendió es que su fuerza no duró tanto como pensé que lo haría”.

A pesar de que Anderson hizo que Nemkov fuera bien explorado y todo iba según lo planeado, aún dejó el SAP Center en San José, California, sin un título y sin el premio de $ 1 millón que vino junto con la victoria del gran premio. Esta vez, Anderson espera completar la misión.