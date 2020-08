Corey Anderson firma con Bellator

El ex ganador de Ultimate Fighter Corey Anderson, el No. 4 clasificado como peso semicompleto en el UFC, ha firmado un nuevo contrato con Bellator.

Mike Heck de MMA Fighting confirmó que Anderson ahora es parte del elenco de Bellator luego de un informe inicial de ESPN. Anderson (13-5) ha estado en el meollo de la imagen del título de peso semicompleto de UFC durante los últimos años.

"Overtime" ganó la temporada 19 de The Ultimate Fighter , luego experimentó resultados mixtos antes de obtener cuatro victorias consecutivas desde abril de 2018 hasta noviembre de 2019 culminadas con un nocaut técnico en el primer round sobre Johnny Walker . Fue derrotado en su salida más reciente por Jan Blachowicz.

Al momento de escribir este artículo, Anderson era el número 4 en el ranking de contendientes oficiales de UFC. Según Ariel Helwani de ESPN, Anderson todavía tenía peleas pendientes en su contrato con UFC, pero solicitó una liberación, que fue concedida.

Anderson se une a una división de peso semicompleto de Bellator que actualmente cuenta con el ex destacado de UFC Ryan Bader como su campeón. Bader actualmente está listo para defender su título contra el principal contendiente Vadim Nemkov en Bellator 244 el 21 de agosto.

No se ha hecho ningún anuncio oficial sobre la firma de Bellator de Anderson o cuándo debutará para la promoción. Anderson (13-5) tenía solo tres peleas profesionales de MMA a su nombre cuando ganó The Ultimate Fighter 19 en 2014. Desde entonces, Anderson ha peleado 15 veces en UFC, con un récord de 10-5 en general en la promoción. Tiene una serie de victorias notables sobre algunos de los mejores pesos semipesados ​​de la UFC, incluidos Glover Teixeira, Johnny Walker, Jan Blachowicz e Ilir Latifi.

Corey Anderson has signed with Bellator.

Anderson, who was not a free agent, recently asked for his release from the promotion and was granted it, according to sources. He still had multiple fights left on his deal, sources say. Shortly thereafter, he signed with Bellator.

— Ariel Helwani (@arielhelwani) August 7, 2020