SL Retro: El día de Satán y las momias, Santo al rescate

SÚPER LUCHAS Retro recuerda uno de los días, que aunque pertenece a la ciencia ficción, más tiene que ver con la lucha libre y el imaginario colectivo de nuestra mitología de héroes de carne y hueso, nos referimos al día en que Blue Demon, Mil Máscaras y Santo, el Enmascarado de Plata, se jugaron el físico y algo más por librarnos de una turba de momias en la capital homónima del estado de Guanajuato.

Nuestra buena amiga Valerie Richter nos da un estupendo resumen de lo sucedido aquella velada del 7 de agosto de 1971 y la misteriosa maldición de aquel luchador del siglo XIX, Satán:

Posted by Superluchas on Friday, August 7, 2020

"La pelea parece no tener fin. Y si lo tuviera sería en contra de los paladines mexicanos. Pero Santo recuerda algo muy básico, que bajo el asiento de su vehículo guardaba unas pistolas de fuego, por lo cual instruye a Mil Máscaras a que se haga con ellas , quemando entre los tres a la horda iracunda de los momificados resucitados.

"La trama, como la mayoría de las tramas del cine de luchadores, no era muy complicada. Las actuaciones de nuestros superhéroes tampoco fueron dignas de un Ariel. Pero la mezcla de todos los cuentos y fábulas del México colonial en su escenario por excelencia, Guanajuato, con nuestros bienhechores de carne y hueso, hacen que Las Momias de Guanajuato sea una de las películas del género de luchadores más celebradas y recordadas por todos. Por lo cual no quisimos dejar de recordarla hoy, por si usted ve a Satán rondando en los callejones de Guanajuato y no sabe por qué."