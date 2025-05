Cora Jade anuncia cambio de nombre tras salir de WWE

Una nueva ola de despidos sacudió a WWE este 2 de mayo, afectando tanto al roster principal como a la marca de desarrollo NXT. Figuras destacadas como Shayna Baszler, Braun Strowman y Dakota Kai se encuentran entre los nombres que han sido liberados de sus contratos. En el caso de NXT, luchadores como Cora Jade, Eddy Thorpe y Oro Mensah también han sido informados de su salida.

La exsuperestrella de WWE, Coda Jade, ha decidido retomar su antiguo nombre artístico: Elayna Black, identidad que utilizó en el circuito independiente antes de firmar con la empresa. A través de sus redes sociales, la luchadora publicó mensajes agradecidos por su paso por WWE. También insinuó que tiene mucho que contar, aunque esperará el momento adecuado para hacerlo.

¡Agradecida por todos los sueños de infancia que pude hacer realidad! Tengo mucho que decir a su debido tiempo. Estén atentos, besos y abrazos.

Thankful for all the childhood dreams I got to live out! I have a lot to say in due time. Stay tuned xoxo

