Karrion Kross: «Mi mayor defecto es mi lealtad»

Tras su viral promo en la conferencia de WrestleMania 41, Karrion Kross lanza un documental, The Killer, en el que asegura que prefiere morir a ser desleal.

Es interesante apuntar que Kross está en su último año de contrato con la WWE. Atendamos a sus declaraciones en el video que también vemos a continuación:

“No soy de esos tipos que piensan: ‘El pasto es más verde del otro lado, vámonos de aquí’. [Niega con la cabeza]. Yo no hago esa mierda. En la vida. ‘El pasto es más verde del otro lado.’ A la mierda eso. Riega tu maldito césped. Corta tu pasto. Échale fertilizante. Nos quedamos. Eso es lo que hago. Hasta que el césped se ponga bien verde… o hasta que me muera entre las malas hierbas.

Doy todo lo que tengo cuando me comprometo con una persona, un lugar o una cosa. Mientras ese compromiso sea recíproco, me quedo. Creo en la lealtad, incluso si me perjudica. ¿Quieres saber cuál es mi defecto? Ahí lo tienes: soy leal hasta el extremo.”