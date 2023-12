El contrato de Andrade con AEW expira pronto

La actualidad de Andrade en AEW lo tiene compitiendo en el Continental Classic, donde comenzó con buen pie la semana pasada, en espera de que este sábado tenga su segundo combate, que será contra Bryan Danielson, para seguir avanzando, o no. Al mismo tiempo, está iniciando una rivalidad con Miro debido a su alianza con CJ Perry, quien ahora es su manager. El Ídolo tiene dos frentes abiertos y mucho entre manos como All Elite.

THIS SATURDAY!#AEWCollision 8pm ET/7pm CT TNT#AEWContinentalClassic: BLUE LEAGUE@bryandanielson vs. @AndradeElIdolo In a huge #AEWCollision rematch, Andrade El Idolo (6pts) will face Bryan Danielson (3pts) this Saturday Night on TNT! pic.twitter.com/smmdaxQfOS — All Elite Wrestling (@AEW) December 7, 2023

► El contrato de Andrade con AEW

Dicho esto, fuera de las cuerdas también tiene un asunto del que ocuparse: su contrato. Nuestro compañero Dave Meltzer informa en el episodio más reciente de Wrestling Observer Radio que va a expirar pronto.

«Su contrato está por vencer relativamente pronto, a menos que se extienda o algo así debido al tiempo fuera por lesiones o lo que sea, pero él piensa que su contrato está por vencer pronto.

«No ha tomado una decisión sobre lo que hará a continuación, no ha firmado un nuevo contrato. Pero si va a la WWE, sabe que no puede regresar a la Arena México.»

Sería totalmente comprensible que Andrade quisiera volver a la WWE. Por muchos motivos, pero el principal sería estar más cerca de su pareja, Charlotte Flair. Llevan dos años alejados, desde que el luchador mexicano se fuera de la empresa en 2021, y no parece existir ninguna posibilidad de que The Queen se una a AEW. Por otro lado, tengamos en cuenta que el director creativo ahora es Triple H, quien siempre lo impulsó en NXT.

No obstante, no solo dejaría de trabajar en AEW, donde poco a poco se está abriendo camino y quién sabe a dónde puede llegar próximamente, sino que dejaría de tener la libertad de luchar en el CMLL o en cualquier otra compañía con la que la All Elite tiene buena relación, como NJPW. Cualquiera de las decisiones será comprensible.