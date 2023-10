Conor McGregor da cronograma de regreso a UFC

Conor McGregor estuvo presente para ver boxear a Tyson Fury y Francis Ngannou el sábado, y su espíritu competitivo fluía.

Recientemente readmitido en el grupo de pruebas de drogas de UFC , McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) será elegible para regresar a la competencia en abril. Un McGregor entusiasmado y frustrado indicó que no habrá pérdida de tiempo después de eso.

«Estoy contento con abril. Me hubiera encantado antes, pero si soy honesto y realista, para mis fanáticos quiero hacer una buena racha, reconstruirme y eso es todo. Parece abril, artes marciales mixtas”.

McGregor dirigió gran parte de su fuego hacia su descanso de casi tres años y los recientes retrasos que aparentemente surgieron de la asociación antidopaje de UFC con la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA), que finalizará a finales de año.

«Me han privado de mi sustento durante casi tres años. Entiende eso. Pasé por lo que pasé. Estoy sentado sobre una lesión y una derrota. ¿Oíste lo que dijo Alexander Volkanovski ? Me identifico. Debo volver a mi forma de vida. Este es mi trabajo. Es más que frustrante. … Sólo quiero la fecha. Dame la fecha, por favor. Eso es todo.»

McGregor, de 35 años, compitió por última vez en julio de 2021 en UFC 264 cuando sufrió una fractura en la pierna contra Dustin Poirier. La lesión fue grave y resultó en cirugía y rehabilitación extensa. Durante su recuperación, McGregor fue retirado del grupo de pruebas de la USADA, lo que generó un debate sobre si los luchadores que sufren lesiones catastróficas deberían estar exentos de ser marcados por ciertas sustancias médicamente necesarias para su rehabilitación.

“Si esto fuera boxeo, si yo fuera boxeador, sí, después de mi lesión, la altura que alcancé en cinturones y números de PPV, me volverían a poner contra este tipo, que nunca antes había boxeado. Eso es lo que harían en el boxeo para recuperarme. Pero no, te arrojan a la guarida de los tiburones, a la guarida de los leones en las MMA. Así es esto, lo cual está bien. Pero sólo quiero volver allí y estar activo. Quiero convertirme en el mejor yo antes de dar por terminado el día. Para que eso suceda, para que cualquier luchador sea lo mejor que pueda ser, necesita una competencia constante, así que estoy ansioso por eso”.

En general, McGregor dijo que está deseando competir. Si bien no está claro quién será su oponente, McGregor dirigió “The Ultimate Fighter 31” contra Michael Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC). En su opinión, el viento del emparejamiento todavía sopla en dirección a Chandler.

«Es quien quieran. Nunca diré que no. Sólo quiero una cita. Nunca le diré que no a nadie, ¿sí? Chandler es lo que parece ser. No me importa mientras vuelva allí”.