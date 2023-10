Big Bill reflexiona sobre sus 4 años de sobriedad

Big Bill está posiblemente en el mejor momento de su carrera; él y Ricky Starks con los Campeones Mundiales de Parejas AEW. Pero no ha sido un camino de rosas. De hecho, llegó a retirarse temporalmente por sus problemas con el alcohol, los cuales, habiendo afectado negativamente a su comportamiento y actitud, jugaron un papel crucial en su salida de WWE. Afortunadamente, nunca dejó de luchar y en la actualidad lleva casi cuatro años sobrio, acerca de lo cual reflexiona en AEW Together, revelando además que se ha unido a The Herren Project para ayudar a otras personas a superar su adicción.

«Mi nombre es William Morrisey. Soy de Queens, Nueva York. El fin de semana del Super Bowl del próximo año, celebraré cuatro años de sobriedad. La última vez que estuve en rehabilitación fue de enero a febrero de 2020, y durante ese tiempo vimos el documental de ESPN 30 for 30 llamado ‘Unguarded’, que narra la historia de Chris Herren, su batalla contra la adicción, su ascenso al estrellato en la NBA y su caída, así como cómo superó todas esas adversidades y se convirtió en la persona que es hoy en día, ayudando a otros. Probablemente vi ese documental tres o cuatro veces y decidí investigar más sobre Chris Herren. Descubrí que tenía becas del Proyecto Herren para personas que no pueden costear 30 días adicionales de rehabilitación o no pueden asistir a la rehabilitación durante 90 días debido a problemas con el seguro médico u otras razones. Hay muchas razones por las que algunas personas no pueden recibir la rehabilitación que necesitan, y la diferencia entre 60 días y 90 días de rehabilitación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para algunas personas. Además, el Proyecto Herren también coloca a las personas en hogares de recuperación, ya que cuando salen de rehabilitación, todo es nuevo y la vida es completamente diferente a como era antes de ingresar. Por lo tanto, la vida en un hogar de recuperación es fundamental para la recuperación de una persona«.

«Cuando decidí regresar a la lucha libre, quería usar mi historia como motivación para otras personas. Estaba vendiendo camisetas que decían ‘Straight Out of Step 12’ (‘Directamente desde el Paso 12’). Quería donar cada dólar que ganara con esas camisetas a una buena causa. Me puse en contacto con Chris y hablé con él en varias ocasiones. Luego, él me puso en contacto con Bonnie Sawyer, del Proyecto Herren, y le pregunté si podía utilizar su nombre y donar todos los ingresos que obtuviera de esas camisetas y de las siguientes al Proyecto Herren. Las cosas que hacen para ayudar a las personas a superar la adicción y guiarlas en la dirección correcta, tanto en la rehabilitación como después de la rehabilitación, son igualmente importantes, si no más. Trabajar con el Proyecto Herren ha sido una bendición. Chris es una gran inspiración para mí y espero que algún día compartir mi historia toque tantas vidas como Chris ha tocado. Ese es el objetivo, porque cuando todo se reduce a ello, estamos hablando de vidas humanas. Así que estamos ayudando a salvar vidas«.

Big Bill is a fantastic human being. He has now been 4 years sober.

He teamed with the Herren Project for adiction recovery & donated all the money from his “Straight Outta Step 12” t shirt to the project. pic.twitter.com/bUDgvPxt5S

— Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) October 27, 2023