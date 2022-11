Conor McGregor quiere resolver sus problemas legales con Artem Lobov usando sus puños. Después de informes recientes de que Lobov, un veterano peleador de MMA que ha sido amigo y compañero de entrenamiento del ex campeón de dos divisiones de UFC, había presentado una demanda en busca de una compensación financiera de la marca de whisky Proper No. Twelve de McGregor, está clara la relación entre los dos lados se ha desintegrado aún más.

McGregor acudió a las redes sociales el martes y arremetió contra Lobov, confirmando que una demanda sí está en marcha, pero ofreciendo una solución diferente. Según los informes, el impulso legal de Lobov busca varios millones después de las afirmaciones de que no ha recibido una parte justa de los ingresos, y McGregor dijo que la pareja debería resolverlo dentro del gimnasio. De hecho, McGregor hizo un desafío de lucha anterior

Esta es una llamada a Artem ‘el fanny, furly-pad’ Lobov. Los desafío a una pelea esta noche, a las 10:30 p. m. en SBG Concord, y lucharemos por todo. Lucharemos por todo el lote. Revisar y hacer que los abogados me envíen mensajes sobre difamación y todo esto, demandar y todo. Eres un pequeño compañero de blusa. Nos vemos en SBG Concord esta noche a las 10:30 p. m. y lucharemos por todo, ¿sí? Responde a este maldito llamado, sí, pequeña blusa.

Artem is trying to sue me and my father for defamation now as well ahahaja oh lord, god bless. Artem you look like an uncooked sausage of a thing. Jump on the pan for minute pal you look rough mate. God bless ya pal.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 29, 2022