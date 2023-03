Cómo desbloquear Super Cena en WWE 2K23

Al igual que con otras luchas, puedes elegir qué luchador quieres controlar, y te recomendamos ir con alguien que se adapte a tu estilo de juego. Afortunadamente, solo tendrás que completar cuatro objetivos durante el enfrentamiento para desbloquear la Super Cena, pero no será solo un paseo ya que no te lo pondrán fácil. Antes de ganarte el personaje, tendrás que enfrentarte a él en una pelea uno a uno. Luchar contra la Superestrella sin extremidades, que luce la ropa clásica de John Cena en WWE, será extraño ya que no puedes determinar fácilmente sus movimientos, pero el combate no es imposible de ganar.