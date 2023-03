La importancia de Scarlett para Karrion Kross

En una reciente aparición en el podcast “Out of Character with Ryan Satin”, el ex Campeón WWE NXT Karrion Kross tocó una variedad de temas, incluida su primera etapa en el elenco principal, su regreso y el de Scarlett a WWE en agosto del año pasado, disfrutando de la oportunidad de viajar juntos, el papel esencial de Scarlett en su presentación y más. Puedes ver algunos de los aspectos más destacados del podcast a continuación:

►La intuición de Scarlett, clave para Karrion Kross

“Sí, ella tuvo una intuición de inmediato, nada más salir de WWE me dijo que Triple H nos volvería a llamar efectivamente, llamó y dijo: ‘Quiero que estéis los dos en la llamada’. Y dijimos ‘Muy bien, aquí estamos’. Ella siempre me decía: ‘Te lo digo, un día llegará esa llamada’ Yo dudaba pero ella me decía que no debía de dudar que estaba segura y que podía sentir que volveríamos a WWE. A veces yo también lo pensaba, y luego le decía: ‘Sabes, tal vez no’. Me alegro de haberme equivocado y de que ella haya acertado con su intuición.

“Estamos muy contentos de haber vuelto. Nunca habría pensado estar al frente del Universo WWE de nuevo. Es increíble que fuimos a cinco nuevos países en los últimos cuatro o cinco meses. Fue la primera vez que estuvimos en Escocia, la primera vez que estuvimos en Suiza, Alemania y Arabia Saudita. Estamos volando por todo el mundo juntos como una pareja casada; No hay nada mejor que eso”.

Scarlett siempre ha sido un personaje importante en el desarrollo de Karrion Kross como luchador tanto en las Indies como en NXT y el elenco principal de WWE, por eso no se entendió cómo, con la llegada de Kross al elenco principal, en su primera etapa, se podía “comprar” que Karrion estuviera solo, sin Scarlett, y con un nuevo personaje que se asimilaba claramente más a una gladiador romano que a un auténtico destructor de Superestrellas. Eso es lo que es ahora, como él mismo dice: “Scarlett y yo como un equipo más que un luchador y un manager” y así lo han estado demostrando en esta segunda etapa en la que cuentan también con el respaldo de Triple H y todo su equipo creativo que están volcados en hacer a Karrion Kross más creíble que ningún otro.