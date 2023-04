Cody Rhodes vs. Roman Reigns: Una WrestleMania polémica

Otra edición de WrestleMania está ya en los anales de la historia de WWE. Y el momento que más ha sido discutido durante esta semana posterior es el resultado de la lucha entre Roman Reigns y Cody Rhodes.

Para muchos, la victoria de Reigns sobre Cody Rhodes es considerada un gran error, y ahora parece que WWE tiene un problema a futuro.

WWE ha querido que Roman Reigns sea el campeón más dominante de la era moderna, para que, a futuro, su reinado sea comparado con los legendarios de Bruno Sammartino o Hulk Hogan. Pero para llegar a esto, WWE ha sacrificado a muchos luchadores.

Drew McIntyre, Cody Rhodes y Sami Zayn fueron los grandes afectados por la persistencia del reinado largo. Estos tres luchadores tenían a los fans de su lado, eran los más populares de la empresa, pero la obsesión de tener a Reigns como campeón tuvo más peso para WWE.

Cody Rhodes fue el más reciente sacrificio para Roman Reigns. Todo indicaba que era el momento para que tener a un nuevo campeón. El tiempo era perfecto y era en el escenario más importante del año.

Lo que deja a todos anonadados es que muchos pensaban que la razón por la que luchadores como McIntyre o Zayn no ganaron en su día contra Reigns fue porque WWE tenía planes con Rhodes como campeón.

Cody Rhodes vs the RUBBER CHICKEN has been a great feud so far. 😂 pic.twitter.com/AQKy7XWGAF

— Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) April 5, 2023