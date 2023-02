Cody Rhodes tiene un plan para destronar a Roman Reigns

Cody Rhodes hizo un increíble regreso a la WWE en WrestleMania 38 y tuvo una larga rivalidad con Seth Rollins. Luego de Hell in a Cell, estuvo fuera de acción durante varios meses debido a una lesión e hizo un regreso triunfal para ganar el Royal Rumble 2023, y ahora está listo para luchar en el evento principal de WrestleMania 39 por el Campeonato Universal Indisputable WWE, ya sea contra Roman Reigns o contra Sami Zayn, quienes se enfrentarán en Elimination Chamber.

► Cody Rhodes afrontará su combate de WrestleMania 39 con absoluta seriedad

Si Roman Reigns vence a Sami Zayn en Elimination Chamber, la lucha rumorada entre el Jefe Tribal y Cody Rhodes se dará según lo previsto. Durante una entrevista reciente con Ace de BBC Sounds, luego de que le hicieran referencia a cómo Drew McIntyre y otros pensaron que podían derrotar a Roman Reigns y fracasaron, el ex Campeón TNT expuso la forma como planea abordar su combate en WrestleMania 39.

“Creo que una de las cosas aleccionadoras sobre Roman Reigns es que a veces sucede en la vida real, ¿verdad? Lo ves en los deportes todo el tiempo, a veces la mejor historia es derrotada por el mejor competidor, y creo que tengo que entrar en esto no transpirando al individuo que es Roman Reigns, la superestrella de nivel Dios”

“Creo que tengo que entrar en esto y no puedo simplemente manejar las emociones del hijo de Dusty, el título que nunca obtuvo. No puedo manejar esas emociones, tengo que ser literalmente el mejor, campana a campana. Solo tengo que entrar con más gasolina en el tanque. Tengo que entrar con la mayor disciplina posible. Simplemente no quiero ser un casual de eso”.