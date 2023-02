Cody Rhodes es mucho más cercano a su hermano Dustin Rhodes de lo que la gente piensa. Ambos son hijos del legendario Dusty Rhodes y han compartido momentos en el ring tanto en WWE, como en AEW, donde incluso protagonizaron uno de los combates más épicos en la corta historia de dicha compañía. Con WrestleMania 39 cerca, Cody no deja de pensar en su hermano y recientemente expresó su deseo de que pudiera estar en su esquina para que lo pueda ver lograr conquistar lo que tanto ha ahnelado: ser Campeón máximo en WWE.

► Cody Rhodes quiere reunirse con su hermano Dustin en WWE

The American Nightmare se enfrentará a Roman Reigns en WrestleMania 39 por el codiciado Campeonato Universal Indisputable WWE, y mientras el Jefe Tribal tiene a The Bloodline a su lado, mientras que el ex Campeón de TNT tiene que valerse por sí mismo, aunque podría tener apoyo en las siguientes semanas.

Durante una entrevista reciente con BBC Sounds, se le preguntó a Cody Rhodes si su hermano podría regresar a la WWE para estar en su esquina, y este dijo que extraña a Dustin y piensa más en él a medida que se acerca WrestleMania.

“Un par de personas me preguntaron eso y pensé: como dicen, estoy pensando, Dios mío, eso suena realmente especial. Dustin y yo tenemos una relación muy diferente de lo que mucha gente piensa. Pero cuanto más me acerco, y puedo decirles esto, cuanto más nos acercamos a WrestleMania, más pienso en él. Porque no tengo muchas de las historias hechas para ser sobre papá y eso es cierto, y quiero que la gente reconozca lo que hizo y lo que estoy tratando de lograr es parte de él. Pero extraño a mi hermano”

Habrá que ver si Dustin Rhodes puede hacer algún tiempo de aparición en WrestleMania 39, considerando que está bajo contrato con AEW, aunque bien puede estar como un espectador más. Sería especial si el ex Goldust aparece en pantallas para un eventual festejo de Cody como nuevo Campeón Universal Indisputable WWE, pero dependerá de si Tony Khan le concede o no el permiso al luchador de 53 años, que ya tiene previsto retirarse en este año.