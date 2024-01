¿Qué significó para Cody Rhodes ganar Royal Rumble 2024?

Royal Rumble 2024 nos dejó la siguiente narrativa: desde 1998 nadie había ganado 2 Royal Rumble al hilo.

Recordemos que en 37 años de celebrada la lucha anual, sólo 4 luchadores han ganado dos años consecutivos la lucha que le da nombre al evento especial.

Hulk Hogan en 1990 y 1991. Shawn Michaels en 1995 y 1996. Stone Cold Steve Austin en 1997 y 1998. Cody Rhodes en 2023 y 2024.

Ahora vámonos a la rueda de prensa posterior a Royal Rumble, una vez llegó el turno de Cody Rhodes se tocó el tema.

► Esto significó para Cody Rhodes ganar Royal Rumble dos veces consecutivas

Según Rhodes, actualmente siente que no tiene los suficientes galardones a su espalda, y para él se hizo más evidente cuando escuchó el récord de campeonatos de Randy Orton.

»Vi a Randy esta noche cuando salió y dijo, ’20 veces campeón’. ¡Viejo, yo solo estoy tratando de ser campeón una vez! ¿20 veces, Randy?».

Aún así, Rhodes explicó cómo se siente de estar entre nombres como Hulk Hogan, Steve Austin y Shawn Michaels.

»Hulk Hogan, quien ayudó a poner a WWE en el mapa. Shawn Michaels, mi favorito personal cuando era niño. Me gustaba Shawn Michaels y Stone Cold Steve Austin, quien es el luchador más próspero y rentable que haya existido. Así que, poder decir que estoy en esa categoría… Me hace muy, muy feliz, y me siento muy bendecido, muy afortunado de estar en esta posición.

»Conozco el lugar en el que estoy; y reconozco cómo he sido apoyado por este equipo, en la WWE, y todos en esta sala. Pero no va a terminar mañana, ¡porque todavía tenemos que terminar la maldita historia!, ¿entendido?»

A continuación te dejamos la rueda de prensa mencionada, donde puedes escuchar a Rhodes decir lo escrito líneas atrás.

Minutos cortesía del usuario Krystar-Roddie.

3:39 Byron Saxton da la bienvenida a la rueda de prensa.

4:40 Bayley.

13:10 Cody Rhodes

27:28 Triple H.