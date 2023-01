Royal Rumble 2023 inició con la lucha de 30 hombres, y tras poco más de una hora de acción, Cody Rhodes, quien ingresó en el puesto número 30, eliminó a Gunther para sellar su boleto hacia WrestleMania 39, donde presumiblemente se enfrentará ante Roman Reigns.

► Cody Rhodes luchó por primera vez desde Hell in a Cell 2022

Recordemos que Cody Rhodes estuvo fuera de acción desde Hell In A Cell el año pasado, donde dio un gran combate contra Seth Rollins a pesar de tener un pectoral desgarrado. Tras este evento, The American Nightmare fue sometido a una cirugía e inició un largo proceso de recuperación que lo llevó a formar parte del reciente evento premium.

Sin embargo, tras el evento Cody Rhodes fue entrevistado por Ariel Helwani de BT Sport, en donde reveló que no estaba completamente autorizado para competir en el Royal Rumble varonil, y recién tuvo el alta en el mismo día del evento.

“Fui al Performance Center, recuerdo que hice una broma en AEW sobre la clase de lanzamiento de cadera, hice una clase de lanzamiento de cadera. Gracias a Dios por eso, en realidad, porque trabajé con… no diré el nombre de un tipo porque no quiero hacer estallar su lugar, pero trabajé con Carmelo Hayes. Joe Gacy era el otro tipo, no sé por qué no le doy crédito. Fueron duros conmigo, fueron duros. Me dejó sentir lo que necesito sentir para saber a dónde llegar. No puedo esperar a que lleguen sus oportunidades porque son luchadores increíbles y estrellas increíbles. Esa experiencia, me aclaré parcialmente a través de eso. Pude hacer lo que quería, mi ritmo era bueno, estaba entrenando mucho con fisioterapia y un equipo externo que mi esposa me consiguió.

Realmente no tuve completamente el alta hasta hoy. Se veía bien, y todo estaba genial, pero aún tenía que entrar, agarrarlo, sentirlo. Esa es una situación salvaje, cuando te han anunciado para el Royal Rumble, has visto tus camisetas y has visto a los jóvenes fanáticos. Creo que fue más una formalidad que otra cosa, pero aun así me hizo temblar. WWE ha sido muy bueno conmigo médicamente, muy bueno. Sin embargo, estaré en fisioterapia por el resto de mi vida. He estado allí todas las semanas y ahora solo tengo que hacer cosas preventivas. Cambió todo sobre cómo he entrenado”.

Ahora Cody Rhodes luce como el candidato a ser el estelar de WrestleMania 39 ahora que The Rock no estará disponible. Habrá que ver cómo se desarrollan los eventos en las próximas semanas.