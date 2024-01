Cody Rhodes dedicó a The Elite la eliminación de CM Punk

Ayer en el Royal Rumble 2024, Cody Rhodes sorprendió a todos, despejó las dudas, y logró eliminar por encima de la tercera cuerda a CM Punk, quien tenía su primera lucha televisiva en WWE en 10 años, para poder consagrarse como ganador del Royal Rumble por segundo año consecutivo.

Sin embargo, en medio de la algarabía, ocurrió un momento bastante significativo y que, tal vez para muchos, pasó de largo por la euforia del momento. Y eso fue el hecho de que Rhodes dedicó a The Elite la eliminación del Royal Rumble de Punk, su más grande rival en los últimos tiempos fuera del ring.

► Cody Rhodes se acordó de The Elite en su victoria en el Royal Rumble 2023 y 2024

Cody Rhodes hizo con su mano derecha el símbolo de Too Sweet, dándole dos besos, claramente, señalando a Matt Jackson y Nick Jackson, los Young Bucks.

Tras esto, Cody hizo el gesto de disparo que hace Kenny Omega, otro de sus más grandes amigos, y luego, señaló el logo de WrestleMania 40 para celebrar en medio de los gritos de los fans y la pirotecnia. Este es el momento:

2 for the young bucks, one for kenny. forever the elite #royalrumble pic.twitter.com/je1XVCK7wW — alexia 🎲 (@turnstiletribe) January 28, 2024

«2 para los Young Bucks, uno para Kenny. Por siempre The Elite. #RoyalRumble».

Es decir, Rhodes le dedicó su victoria del Royal Rumble a sus amigos de The Elite. Sin embargo, hay más, pues realmente, este gesto de Rhodes también hace referencia a la eliminación de Punk.

Cuando ganó el Royal Rumble 2023, Rhodes también hizo el mismo gesto. Sin duda alguna, una gran manera dejar en claro que sigue teniendo en alta estima a The Elite.

Y es que, en una reciente entrevista con Shakiel Mahjouri, Rhodes reveló que todavía todavía se habla con The Young Bucks, y que quiere que la gente recuerde que los Jackson también ayudaron a cambiar el panorama de la lucha libre profesional y que fueron parte del grupo de ocho personas, incluyéndose, que ayudó a crear una empresa alternativa a WWE, que cambió la lucha libre profesional para siempre:

«Cuando éramos parte de un grupo, el BULLET CLUB, The Elite, la idea era cambiar el mundo y de hecho, logramos cambiar al menos nuestro mundo y, como dijiste, está muy saludable ahora. Creo que todos somos muy cuidadosos al hablar al respecto porque nadie quiere parecer que está diciendo, oye, todo fue gracias a mí.

«Pero la realidad es que puedo nombrar a alrededor de ocho personas y si una de ellas no hubiera estado allí, no habría sucedido, no existiría una alternativa. No me habría impulsado a la posición en la que estoy ahora. (#AEW)

«Nada de esto habría sucedido. Fueron todos estos factores y el factor más grande fue la gente misma, los fanáticos. Así que solo espero que la gente lo recuerde. Egoístamente, bromeo sobre esto con Matt y Nick todo el tiempo, egoístamente, quieres que más personas recuerden que fue algo que hicimos, pero simplemente estoy feliz de ver una industria que crecí viendo, en los buenos y malos momentos, tan popular como siempre y agradezco que lo hayas mencionado».