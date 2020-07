Han pasado cinco años desde que Wade Barrett abandonara dicho personaje en WWE. Un personaje al que dio comienzo en 2013 después de una etapa de ausencia y que nunca se convirtió en lo que podría haber sido. Lo dejó a un lado en 2015 cuando se convirtió en King Barrett. Poco se ha hablado de él en este tiempo pues en realidad no quedó en la memoria de nadie pero ahora se descubre que Cody creó a Bad News Barrett.

El propio ex luchador británico, que no ha vuelto a los encordados desde que salió del imperio McMahon en 2016, aunque sí ha continuado trabajando dentro del negocio en diferentes roles, como comentarista de la NWA, fue quien hizo esta revelación hablando con Chris Van Vliet.

"Todo comenzó en algo llamado The JBL and Cole Show. JBL, Michael Cole, Cody y un par de personas que estuvieron haciendo este peculiar show en Internet por un tiempo. Cody, notorio mentiroso en el vestuario, y lo digo con todo respeto porque no quiere decir nada al respecto, pero le gusta contar historias tontas sobre los demás.

"Un día entré en el vestuario y él le estaba diciendo a todos que cuando era pequeño solía verme luchar. Que luchaba con un personaje llamado Bad News Barrett y que entraba al ring diciendo: 'Hola, tengo algunas malas noticias'. El show se canceló. Esa fue la broma de Cody. Tiempo después me preguntaron si quería hacer ese personaje y dije que sí.

"Resulta que a Vince [McMahon] se lo mostró JBL y le gustó. Pensó que era divertido y quiso que lo hiciera. De inmediato dije que no iba a funcionar. Pensé que no iba a funcionar en el mundo real. Pero me dijo que lo intentara. Estuve haciendo promos tres o cuatro semanas pero todo era muy plano y los fanáticos no sabían qué hacer con ello. Pero poco a poco se acostumbraron a la cadencia de las promos y sabían de qué iba".