Cody Garbrandt: “Pasión por las MMA está de vuelta”

El ex campeón de peso gallo de UFC, Cody Garbrandt, ha vuelto a encontrar su pasión por las MMA. ‘No Love’ ha tenido unos últimos años difíciles.

Después de derrotar a Dominick Cruz en UFC 207 en diciembre de 2017, parecía que Garbrandt estaba en camino al estrellato. En cambio, perdió el título ante TJ Dillashaw en su próxima salida y obtuvo marca de 1-5 después de ganar el campeonato.

En ese tramo, fue noqueado cuatro veces y falló en su descenso al peso mosca. El ex campeón volvió al octágono contra Trevin Jones el pasado sábado, en un deber-ganar. No fue bonito, pero Garbrandt obtuvo la victoria por decisión unánime, mostrando su lucha y golpe técnico.

Esa victoria era exactamente lo que necesitaba Cody Garbrandt, como reveló en una entrevista con BT Sport . El ex campeón de peso gallo afirmó que la victoria sobre ‘5 estrellas’ lo ha llevado a redescubrir su amor por el deporte que perdió durante su difícil racha en los últimos años.

“Ahora solo estamos corrigiendo los errores que cometimos, avanzamos y seguimos escalando de nuevo a la cima. Creo que el amor y la pasión están de regreso. Obviamente, el trabajo duro siempre está ahí. Es para lo que nací, me crié para hacer. Con un equipo sólido detrás de mí, Dewey Cooper aporta la energía en todo momento”.

“Me despierto y me emociono no solo por trabajar con ellos, [porque] tengo la capacidad y la oportunidad de trabajar con ellos. No es que tenga que hacerlo, lo hago. Es un gran privilegio trabajar con un entrenador de alto nivel… El deporte es increíble, ha evolucionado tanto. Estoy feliz de obtener una buena victoria y crecer a partir de eso”.