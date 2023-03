El conocido entrenador de boxeo Teddy Atlas ha evaluado lo que salió mal para Ciryl Gane en su pelea por el título de los pesos pesados contra Jon Jones en UFC 285.

Tras el combate estelar del UFC 285, Atlas se dirigió a Twitter para ofrecer su evaluación de cómo se desarrolló el enfrentamiento por el campeonato.

El veterano de 66 años, que ha sido incluido en el Salón de la Fama del Boxeo de Nueva Jersey y en el Salón de la Fama de los Deportes de Staten Island por su labor en el deporte, cree que el aspecto mental del juego tuvo mucho que ver en el resultado del sábado.

En un tweet, afirmó que Gane simplemente no era “lo suficientemente fuerte mentalmente” para competir con el regreso de Jones, cuyas hazañas en 205 libras lo han marcado como uno de los grandes de todos los tiempos en las artes marciales mixtas.

“Me alegro de no haber apostado contra el GOAT“, escribió Atlas. “Ganó la batalla de Geografía, una cosa en la que tenía razón contra Gane, no es lo suficientemente fuerte mentalmente“.

Aunque Jones no ha caído derrotado en ninguno de sus 16 combates por el título de la UFC, el resultado del pasado fin de semana supuso el segundo intento fallido de Gane por alcanzar la gloria indiscutible. Anteriormente, el ex campeón interino se quedó corto en las tarjetas de puntuación contra Francis Ngannou, cuya salida en enero allanó el camino para la segunda oportunidad del francés.