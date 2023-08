Cody Garbrandt cree que el hecho de que Sean O’Malley sea campeón es bueno para la división de peso gallo de la UFC, pero no espera que dure.

O’Malley (17-1 MMA, 9-1 UFC) destronó a Aljamain Sterling (23-4 MMA, 15-4 UFC) por TKO en el segundo asalto para reclamar el título de las 135 libras en el UFC 292 celebrado el pasado sábado en el TD Garden de Boston.

Garbrandt (13-5 MMA, 8-5 UFC) tenía previsto enfrentarse al compañero de equipo de O’Malley, Mario Bautista, el pasado sábado, pero se retiró debido a una lesión. O’Malley se burló de Garbrandt y dijo que esquivó una bala al retirarse.

Garbrandt está feliz por O’Malley, pero dice que el plan de juego de Sterling le costó.

«Estoy feliz de que ‘Sugar’ Sean finalmente saliera allí y – tenía un montón de bombo, y salió allí y estuvo a la altura de las circunstancias y eliminó a Aljamain«, dijo Garbrandt en el podcast «Believe You Me» de Michael Bisping. «Al ver esa pelea, creo que Aljamain se empeñó demasiado en llevarla al suelo. No estaba muy cómodo con el movimiento. Yo tengo el mejor juego de pies y el mejor movimiento de toda la división de peso gallo, y sabía que eso iba a ser un problema».

«Sugar’ Sean es un contragolpeador, y él (Sterling) se abalanzó sobre él, se abrió, y eso no se puede hacer con un buen contragolpeador. Sabe cuál era el plan de Aljamain: Llevarlo al suelo y luchar con él. Sugar’ Sean decía: ‘Voy a luchar literalmente con uñas y dientes para que no me derriben’. Aljamain cometió un error constante que le hizo perder el título».

A pesar de lo feliz que está por O’Malley, el ex campeón Garbrandt cuestiona su longevidad como campeón.

«Pero como dije, estoy feliz por ‘Sugar’ Sean», continuó Garbrandt. «Creo que es genial que sea campeón en nuestra división, creo que tiene muchos agujeros y debilidades que van a quedar muy expuestos. Pero ahora mismo, que disfrute del campeonato y de lo que fue capaz de hacer el sábado por la noche.»