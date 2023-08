Alexander Wolfe se ofrece: «Volvería a WWE, pero…»

«Solo para que conste. Mi contrato con WWE finalizará el 15 de junio. Eso quiere decir que seré agente libre el 16 de junio. Tengo muchas cosas en mi cabeza ahora mismo, así que vamos a hacerlo breve: gracias NXT y WWE por seis años. Adiós«. Estas fueron las primeras palabras de Alexander Wolfe (ahora Axel Tischer) tras su despido de WWE en 2021.

Poco después, añadía: «Si dependiera de mí me quedaría en WWE. […] WWE me dijo: ‘No te vamos a rescindir el contrato, pero expira el 15 de junio, así que dejaremos que acabe y el 16 te vas a ir’. Agradezco que me avisaran con cuatro semanas de antelación. […]. Tengo que agradecerles porque siempre me cuidaron, siempre fueron muy amables y muy profesionales«.

► Alexander Wolfe se ofrece a WWE

Todo terminó bien entre el luchador y la compañía, lo cual siempre abre la puerta a una vuelta, aunque en realidad no hemos tenido ninguna información sobre esta posibilidad. En cambio, mientras hablaba recientemente en Developmentally Speaking, el ahora independiente -trabaja en wXw, GWF o PROGRESS- adelanta que aceptaría volver. O ir a otra gran empresa.

«Por supuesto, estaría interesado, por supuesto. Siempre aprendo de mis errores y también de mis experiencias, y si volviera a firmar con WWE o cualquier otra compañía, esta vez seguramente revisaría ese contrato con más atención. Me encantaría obtener un trato más equitativo en la situación del contrato. Hay muchos detalles en él y hay que ser cauteloso en lo que se hace y lo que se firma.

«Por supuesto, está ese número grande y atractivo que ganas al año, pero también viene con otros aspectos y hay que estar consciente de ello. Claro, son tus empleadores y tú eres el empleado, pero en muchas cosas creo que debería haber igualdad. Eso es una de las cosas en las que quiero profundizar en lugar de firmar solo por el dinero. Sí, estaría totalmente interesado en trabajar nuevamente para WWE o una compañía grande en general«.