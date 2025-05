«Quiero ser coach de WWE en México», afirma Ricky Marvin

Reconocido por su trayectoria internacional y su estilo, que combina técnica y lances aéreos, Ricky Marvin estuvo inmerso en este deporte desde niño, entrenando con su padre Aries. Marvin cuenta con una amplia experiencia luchando alrededor del mundo, especialmente en Japón con la empresa NOAH, donde vivió la etapa dorada de su carrera, enfrentándose a figuras leyendas y viajando por varios países.

A pesar de sus logros internacionales, su retorno a México no fue sencillo, pues no recibió el reconocimiento ni las oportunidades esperadas de las empresas mexicanas como el Consejo Mundial de Lucha Libre. Su paso por AAA no cumplió con sus expectativas creativas ni laborales, lo que lo llevó a buscar otras oportunidades y a enfocarse en la enseñanza de la lucha libre, impartiendo seminarios alrededor del mundo y formando a jóvenes talentos.

► «Realmente me apasiona entrenar, enseñar»

En 2018, Marvin también tuvo la oportunidad de hacer un tryout para WWE, y así lo recordó en entrevista con Ernesto Ocampo:

«Llevaba la edad en contra. Tenía muy pocas esperanzas de que me aceptaran. De hecho, cuando Jinzo me mandó el link y me dijo, ‘Paisano, llénalo y mándalo’, lo dudé. Entonces le hablé por teléfono a Tyson Kid, quien me contestó diciendo que no me preocupara: ‘Mándalo. El negocio está cambiando. Ve a Kevin Owens’. Y dije, ‘Bueno, no pierdo nada. Él no ya lo tengo’.

«Apliqué y me mandaron a hablar, me fui a Chile e hice el tryout. Aunque estaba acostumbrado a trabajar duro en Japón, la verdad sí fue fuerte. La idea de Matt Bloom era hacerme vomitar o que yo me cansara, pero no lo pude lograr. Él es mi amigo, y de hecho en en una cena dijo, ‘La meta de mañana es hacer vomitar a Marvin’, así que me ponía el doble de ejercicios, no porque fuera mala onda, sino porque tú sabes que sí es la vieja escuela.

«Al final del segundo día me dicen, ‘Oye, me manda la empresa a preguntarte si te gustaría ser el coach del Performance Cener en Latinoamérica’. Y yo le dije, ‘No venía a esto, pero no lo descarto. Realmente me apasiona entrenar, enseñar’. Entonces me dijo, ‘Eso es lo que yo quiero escuchar, Ricky’.

«Cuando terminamos el tryout le di las gracias a Mat Bloom, y le dije, ‘Espero que nos veamos pronto’. Y me contestó, ‘No te preocupes, nos vamos a ver más pronto lo que tú crees’. Entonces esperaba que me hablaran, pero llegó la pandemia y tiró todos los planes que tenían con respecto a los Performance Center por todo el mundo, eso se vino abajo».

Marvin añadió que aún tiene en mente la idea de ser coach en WWE:

«Yo siempre he pensado que los tiempos de Dios son perfectos y que todo llega en su momento. Hoy en día estoy muy aferrado a que quiero ser el primer coach mexicano en WWE. No pierdo la esperanza. Dicen que la esperanza muere al último y que los sueños no tienen fecha de caducidad; y pues créeme que sigo trabajando en eso para poder lograrlo. Por ejemplo, ahorita con lo de que WWE compró AAA, pues podría darse porque tengo entendido que van a construir un Performance Center en México para que entrenen los luchadores de AAA».