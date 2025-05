WWE completa el cartel de Saturday Night’s Main Event XXXIX

No se trata de un evento premium, sino de un especial televisivo, pero dos horas pueden dar para mucho si WWE administra bien los tiempos con Saturday Night’s Main Event. Y la empresa ha pensado que donde caben cuatro combates caben cinco, como confirmó anoche durante SmackDown.

Y el último añadido a Saturday Night’s Main Event es una defensa titular. Zelina Vega, quien derrotó a Chelsea Green en el episodio de SmackDown del pasado 25 de abril para ganar el Campeonato Femenil de los Estados Unidos, deberá poner sobre la mesa dicho oro ante «Hot Mess», luego de que esta se burlara de su derrota anoche en un combate clasificatorio por una plaza en la lucha de mujeres Money in the Bank y las hostialidades se reactivaran.

Vega protagonizará así su primera defensa como monarca, mientras Green buscará recuperar un título que ostentó durante 132 días.

Seguidamente, el menú completo que presenta Saturday Night’s Main Event XXXIX, a celebrarse desde el Yuengling Center en Tampa (Florida, EEUU).

.@ImChelseaGreen looks to take back the Women’s #USTitle when she challenges @ZelinaVegaWWE TOMORROW at #SNME 🏆🇺🇸



