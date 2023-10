CMLL: Tessa Blanchard se llevó el Grand Prix de Amazonas 2023

El Grand Prix de Amazonas 2023 ofreció un combate sumamente interesante en el que un equipo mexicano se enfrentó a un equipo del resto del mundo en una lucha por la supremacía.

Las luchadoras rudas y técnicas del CMLL dejaron a un lado sus rivalidades por una noche para unirse como equipo y defender el orgullo mexicano.

El combate comenzó con un emocionante intercambio de golpes y castigos, donde todas las gladiadoras demostraron sus mejores habilidades.

Tras varios minutos de ataques, vuelos y golpes, comenzaron a caer poco a poco los elementos de ambos conjuntos.

La primera eliminada fue Makoto seguida por Zeuxis, quien fue eliminada por las Indomables. Más adelante, Andrómeda quedó maltrecha después de fallar un vuelo, aunque pudo seguir, pero terminó siendo eliminada por Mei Suruga.

Hera fue la siguiente en quedar eliminada, seguida de Sumie Sakai, quien casi elimina a Reina Isis tras darle un beso que sorprendió a todos, pero que la Flor del Desierto no permitió que la distrajera.

Skadi se sumó a la lista de eliminadas, después Amapola fue la siguiente en irse a vestidores. Otra eliminada fue Mei Suruga, quien dio un buen combate antes de quedar fuera.

