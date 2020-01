CM Punk quiere ver estos dos regresos en Royal Rumble 2020

En cuatro días va a celebrarse Royal Rumble 2020, de ahí que no paremos de publicar en SÚPER LUCHAS todo tipo de informes y listados acerca de lo que ocurrirá o podría ocurrir en el PPV. Ya confirmamos la mayoría de los combates, muchos participantes para las campales, pero quedan todavía cosas por saber, algunas de las cuales no se sabrán hasta el mismo evento, a donde entrarán en forma de sorpresas.

► Regresos en Royal Rumble 2020

Sorpresas que varias esperamos que sean regresos, sobre todo de Superestrellas lesionadas. Pero quizá también se de alguna de luchadores que ahora mismo no forman parte de la empresa. Por esta misma cuestión preguntó recientemente FOX a sus seguidores, siendo respondidos, entre muchos otros, por CM Punk, que ha propuesto dos nombres, a cada cual más improbable que aparezca en el show.

El ex luchador utiliza una foto para referirse a Papa Shango. En el caso de este miembro del Salón de la Fama quizá no sería tan improbable dado que en 2013 regresó para participar en la campal, entrando como The Godfather. Haría dos apariciones más en los siguientes años: para su inducción al Salón de la fama de WWE en 2016 y en el 25 aniversario de Raw en 2018. No se ha comentado nada acerca de él y el Rumble de 2020, pero la última vez tampoco. De todas formas, una vez más, creemos improbable que ocurra.

Y Punk además usa una etiqueta para referirse a Stu Bennett, comentarista de la NWA, mejor conocido como Wade Barrett, ex Superestrella de WWE. El mismo Punk fue quien le quitó el liderazgo de The Nexus. El británico es también un luchador retirado, pero muchos esperan que algún día vuelva a la empresa de la que se fue de un día para otro para no volver. Un evento como el de este domingo podría ser una buena ocasión, pero tampoco se ha dicho nada al respecto. Aunque él reaccionó de esta forma al comentario de Punk: