AEW va a lanzar próximamente un nuevo programa semanal de lucha libre como parte de su nuevo acuerdo con WarnerMedia que se extenderá hasta 2023. Todavía no se sabe mucho del mismo, ni siquiera qué día va a emitirse. Teniendo en cuenta las obligaciones y la intención de no competir con otras compañías, el único día posible parece ser el martes, que es el mismo que se emite en YouTube el show AEW Dark. Todo lo que ocurra lo iremos sabiendo con el paso de los meses, pero esta es sin duda una gran noticia para All Elite Wrestling.

► Nuevo acuerdo de AEW con TNT

¿Por qué este acuerdo podría contentar a las Suprestrellas de WWE? Paul Davis lo explica en WrestlingNews.co.