► CM Punk pensó que estaba teniendo un derrame cerebral cuando regresó.

CM Punk actualmente está recuperándose de la lesión que carga desde Royal Rumble 2024, cortesía de Drew McIntyre.

Mientras se recupera, ha tenido varios cameos en WWE: desde narrador en WrestleMania 40 hasta interferir en una lucha de McIntyre.

También, como no, uno que otro segmento charlado.

Sería en uno de tantos cameos donde él comentó de cuando pensó que estaba sufriendo un derrame cerebral.

Lo anterior tuvo lugar durante el pre show de Backlash. Punk estaba en la mesa del «Countdown to WWE Backlash France» en calidad de presentador.

Fue ahí donde reveló lo anteriormente mencionado.

Recordando su regreso a la WWE en noviembre de 2023, «The Chicago Made», describió cómo el rugido de la multitud fue tan intenso que pensó que sufrió un derrame cerebral.

«De manera egoísta, tengo que decir que Chicago siempre es el lugar más ruidoso. Probablemente se remonte a cuando era niño, viendo juegos de hockey en el antiguo Chicago Stadium antes de que lo demolieran y construyeran un estacionamiento.

En el Allstate Arena, cuando regresé en Survivor Series, no podía escuchar a Living Color. No podía escuchar nada. Era solo ruido blanco. Pensé que estaba sufriendo un derrame cerebral. Resultó que no lo estaba, solo era una multitud realmente, realmente ruidosa feliz de verme.»