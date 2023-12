CJ Perry habla tras su cirugía de emergencia

Debido a una infección en uno de sus dedos, CJ Perry tuvo que ser operada de emergencia. Ella misma lo contaba en redes sociales:

«He estado en la sala de emergencias y en el hospital durante más de 50 horas. La infección ha empeorado y voy a ser sometida a cirugía esta noche. Les pido que me tengan en sus pensamientos y oraciones. Los quiero a todos».

I have been in the ER and hospital for over 50 hours. The infection has gotten worse and I’m going into surgery tonight. Please keep me in your thoughts and prayers. I love you all ❤️ pic.twitter.com/P5JdwfQqu2

— CJ Perry (@TheCJPerry) December 19, 2023