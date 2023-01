Chuck Liddell sigue intentando asegurarse una pelea con el YouTuber convertido en boxeador, Jake Paul.

Esto es algo que trajo a colación de nuevo, cuando Liddell estaba hablando en una reciente entrevista con InsideFighting. Aquí, dejó claro que si Jake Paul quería tener una pelea de MMA con él, él estaría de acuerdo, pero es muy escéptico de que esto es algo que el hermano menor de Paul estaría de acuerdo.

“Todo el mundo quiere pelear conmigo en MMA ahora. Vamos, él no quiere pelear conmigo en MMA. No quiere pelear conmigo en absoluto”, dijo Liddell. “Estoy retirado, tengo 53 años. Pero repito, no tiene ninguna oportunidad“.

Aunque dejó claro que si se le ofreciera un contrato y hubiera suficiente dinero sobre la mesa, diría que sí a Jake Paul, Chuck Liddell también explicó que no está conteniendo la respiración, sabiendo que Paul está interesado en peleas con Nate Diaz en su lugar. Tal vez sea lo mejor, ya que esto no parece ser algo que los aficionados quieran ver.