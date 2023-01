El apoyo de Javier Méndez a decisión de Khabib

Javier Méndez apoya la decisión de Khabib Nurmagomedov de retirarse como entrenador. Javier Méndez, de la American Kickboxing Academy, cree que Khabib Nurmagomedov deja las MMA por las razones correctas.

El ex campeón de peso ligero de la UFC, que se retiró con un récord perfecto de 29-0, anunció hace unos días que se alejaría del entrenamiento de artes marciales mixtas para pasar más tiempo con su familia. Esta vez, Méndez fue notificado con tres semanas de anticipación de la decisión de Khabib de retirarse, a diferencia de su retiro anterior que tomó a casi todo el mundo – incluyendo a Méndez – por sorpresa.

“Sí, él (Khabib Nurmagoemdov) me dijo, a diferencia de la última vez cuando le prometió a su madre que se retiraría de la competencia y yo no estaba al tanto, este aquí, me informó unas tres semanas fuera que esto es lo que iba a hacer“, dijo Méndez a Submission Radio. “Quiere pasar tiempo con su familia, y yo estoy al cien por cien con él en lo que quiere hacer y en las razones por las que quiere hacerlo“.

Méndez añadió que aunque Khabib no ha descartado volver a entrenar, cree que pasará un tiempo antes de que decida hacerlo.

“No hay razones legítimas más que la familia para él y darles lo que se merecen, el tiempo, ya sabes, mientras son jóvenes”, explicó Méndez. “Y nunca dijo para siempre, pero habrá un tiempo, me imagino. A menos que ocurra algo que lo eche de menos y sienta que es necesario. Pero ahora mismo, creo que todo el mundo está de acuerdo con su decisión y muy contento por él”.