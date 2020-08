Chris Weidman descarta el reto de Marvin Vettori

Chris Weidman regresó a la columna de victorias el fin de semana pasado con una victoria por decisión sobre Omari Akhmedov. y aunque no fue exactamente una actuación que evocó recuerdos de la mejor época del ex campeón de peso mediano de UFC, fue la primera victoria en más de tres años para “The All American".

Vettori y Weidman se enfrascan en una rivalidad en Twitter

Poco después de su victoria, Weidman, de 36 años, fue desafiado por el prometedor peso mediano Marvin Vettori:

Weidman looked horrible tonight. He’s a former champion let me whip his boring ass next.

Guarantee you he will hide like all the other guys.

Me against @chrisweidman needs to happen. @Mickmaynard2 @ufc — Marvin Vettori (@MarvinVettori) August 9, 2020

"Weidman se veía horrible esta noche. Él es un ex campeón, déjame azotar su trasero aburrido a continuación. Te garantizo que se esconderá como todos los demás. Yo contra Chris Weidman tiene que suceder".

I swear I’ll have weidman begging me for air by the 2nd.

Let’s book this! @ufc @Mickmaynard2 — Marvin Vettori (@MarvinVettori) August 9, 2020

"Juro que tendré a Weidman suplicándome por aire en la segunda round. ¡Reservemos esto!"

En ambos tweets, Vettori, de 26 años, etiquetó al UFC y al programador Mick Maynard. Weidman actualmente no aparece en el ranking oficial de contendientes de UFC, aunque Akhmedov ocupó el puesto número 11 antes de su pelea. Vettori tampoco está entre los 15 primeros, pero parece listo para dar el salto después de ganar sus últimas tres peleas.

El viernes, Vettori le envió a Weidman un recordatorio a través de las redes sociales para responder a su llamada, lo que Weidman hizo con vigor:

Hei Chris how are you? Just checking on you making sure you still wanna be relevant in this division.

See you soon Christina 🤩 @chrisweidman — Marvin Vettori (@MarvinVettori) August 14, 2020

"Hei Chris, ¿cómo estás? Solo estoy revisándote para asegurarme de que aún quieres ser relevante en esta división.

Hasta pronto Christina".

Yo, Dork hop off my nuts and get a win over someone in the top 15 for 1st time in ur life! I have been beating guys in the top 15 for ten years straight. Relevant😂?There's a reason you are calling me out.. I'll fight again when I'm ready too.. And btw you aren't that good 😂 ✌️ https://t.co/NsgVXPSDP7 — Chris Weidman (@chrisweidman) August 14, 2020

"¡Estúpido, salte de mis bolas y vence a alguien entre los 15 primeros por la primera vez en tu vida. He estado derrotando a muchachos entre los 15 primeros durante 10 años seguidos. ¿Relevante? Hay una razón por la que me estás llamando. Pelearé de nuevo cuando esté listo también. Y, por cierto, no eres tan bueno".

Vettori respondió señalando el difícil tramo en el que Weidman se encuentra actualmente, así como las dificultades que ha enfrentado para conseguir un oponente entre los 15 mejores.

How can I beat anybody in the top 15 if nobody accept fighting me? You have gone 2-5 in your last 7 being koed in every single one of those 5 loss

I want my first former champ on my record.

Don’t tell me that after one weak win you are already pick and choosing opponents — Marvin Vettori (@MarvinVettori) August 14, 2020

"¿Cómo puedo vencer a alguien en el top 15 si nadie acepta pelear conmigo?. Has tenido 2-5 en tus últimos siete siendo KO en cada una de esas cinco derrotas. Quiero a mi primer ex campeón en mi récord. No me digas que después de una victoria débil ya estás escogiendo y eligiendo oponentes".

Inmediatamente después de su pelea contra Akhmedov, Weidman declaró que estaba apuntando a peleas con "muchachos de primer nivel" en las 185 libras. Queda por ver si Vettori encaja en esa categoría.

Dado que ambos se encuentran fuera de los primeros 15, es posible que UFC decida hacer la pelea entre ellos. Más aún con el intercambio de mensajes en Twitter.

'The Italian Dream' Marvin Vettori está actualmente en una racha de tres victorias consecutivas, habiendo triunfado sobre Cezar Ferreira, Andrew Sanchez y, más recientemente, sobre Karl Roberson con su victoria más impresionante en UFC hasta ahora.

Weidman entraba en esta pelea tras una derrota ante Dominick Reyes en el evento de UFC Boston desde el TD Garden en Boston, Massachusetts el 18 de octubre de 2019. Antes de eso, perdió ante Ronaldo “Jacare” Souza en el evento co-estelar de UFC 230 , que se produjo después de que Weidman estuvo fuera de acción durante más de un año debido a una lesión en el pulgar. Sufrió la lesión durante su pelea contra Kelvin Gastelum en julio de 2017.