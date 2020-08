► Seth Rollins defiende a WWE con un emotivo mensaje

Seth Rollins se enfrentará contra Dominik Mysterio en SummerSlam y para el hijo de Rey Mysterio, este será su primer combate en WWE, algo que ha causado muchos comentarios encontrados; sin embargo, el Monday Night Messiah está ansioso por ver de lo que es capaz de hacer la joven Superestrella en su debut en el ring.

Seth Rollins habló recientemente con BT Sports sobre los problemas que ha estado enfrentando WWE en los últimos meses y defendió a la empresa en un mensaje extremadamente emotivo que dirigió al Universo WWE.

El Monday Night Messiah habló sobre la creencia y el esfuerzo que ponen las Superestrellas de WWE. Le dio crédito a todos, desde el alto mando hasta los empleados de los niveles inferiores, hablando de cómo todos estaban trabajando para mejorar el espectáculo. Esto fue lo que dijo:

"No estoy hablando solo de los luchadores. Estoy hablando de todos, desde Vince McMahon hacia abajo, ya sea un miembro del equipo creativo, ya sea un miembro del equipo de producción, ya sea un asistente o un asistente o cualquier otra persona. Todos nosotros nos enorgullecemos de nuestro trabajo. Todos nos convertimos en luchadores profesionales, escritores o pensadores porque éramos fanáticos y esto es algo que amamos. Así que creo que cuando nuestra audiencia incondicional se ríe de nosotros o nos burla de nosotros, considero que recibimos un trato injusto."

"No creo que ninguno de nosotros tome a la ligera la idea de que perdimos un paso o que las cosas no son lo que solían ser o que no puedes hacer esto o aquello. Puedo hablar específicamente por el elenco. Estamos llenos de chicos y chicas que son extremadamente talentosos, extremadamente motivados, extremadamente trabajadores, y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos a la mano."

"En el 2020, con Covid y la pandemia y la cuarentena, todo se ha cerrado, estamos contra la pared. A veces, en situaciones como esa, cuando sale el mejor trabajo, cuando hay angustia y frustración y es necesario demostrar que los demás están equivocados. Todas las situaciones que mencionaste son buenos ejemplos de eso, pero es más profundo que eso. Todo el mundo está tratando de hacer que funcione lo mejor que se pueda".

"Everyone from Vince McMahon down, we all take pride in our jobs."

"When we get laughed at by our hardcore audience it puts a chip on our shoulders."

"We do the best we can with the hand we're dealt."

Well said, @WWERollins 👏👏👏 pic.twitter.com/yFUjMSwYru

— WWE on BT Sport (@btsportwwe) August 14, 2020