Chris Jericho vs. Orange Cassidy 3 en lucha de cóctel mimosa

El día de hoy, AEW presentó el show de AEW Dynamite que nos debía del pasado miércoles, fecha en la que no pudo presentar su show por un partido de la NBA. Pero TNT cumplió a los fans de la buena lucha libre, y nos dieron un muy buen show especial denominado Saturday Night Dynamite.

Y en el mismo, Chris Jericho y Orange Cassidy se vieron las caras nuevamente, y acordaron competir en un loco combate denominado Mimosa Mayhem Match, es decir, algo así como una lucha violenta de mimosa. ¿Pero qué es eso? Bueno, la mimosa es el nombre de un cóctel compuesto de champán y zumo de naranja, las bebidas preferidas de Jericho y Cassidy. La lucha será el 5 de septiembre en AEW ALL OUT 2020. Así recapitulamos en nuestra cobertura el reto de Jericho a Cassidy:

Tony Schiavone iba a entrevistar a Orange Cassidy, por primera vez...

Pero el Demo God, Le Champion Chris Jericho aparece para interrumpir con una botella de champán de AEW en su mano. Jericho felicita a Orange por haber sido la tercera persona que lo ha derrotado desde el debut de AEW, así que dice que, en realidad, está orgulloso de Orange porque le probó a Jericho que aprendió de él y que le mostró a los haters que tiene corazón, habilidades y todo lo necesario para ser luchador estelar en AEW, así que lo aplaude por eso.

Luego, dice que hay algo que lo tiene pensativo... Ambos tienen una victoria sobre cada uno, así que cree que necesitan un tercer combate para definir quién es el mejor entre ambos hombres... Pero lo quiere a un nivel diferente... ¡Chris Jericho vs. Orange Cassidy en una lucha de desempate en la nueva creación de Chris Jericho: Mimosa Mayhem Match!

Jericho muestra un vídeo en donde se promociona la revancha y se explica qué es un Mimosa Mayhem Match: Habrá 80 galones de jugo de naranja y 500 botellas del champán burbujeante de Jericho y AEW y ganará el primero que en el ring obtenga la cuenta de tres o sea rendido... ¡O el primero que sea tirado a un tanque que tendrá la combinación de jugo de naranja y champán!

Orange Cassidy levanta su pulgar, y acepta el reto. El 5 de septiembre, en AEW ALL OUT 2020, se dará esta lucha inédita.

