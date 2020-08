Jon Moxley cuenta cómo lidió Renee Young con el covid-19

El actual Campeón Mundial de Peso Completo AEW, Jon Moxley, finalmente ha podido hablar en público sobre la situación en referencia a la dura batalla que tuvo que enfrentar su esposa, Renee Young, durante su permanencia en casa cuando contrajo covid-19.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista con Dave Meltzer y Garrett Gonzalez en la edición más reciente del Wrestling Observer Radio.

► Cómo se enteraron del positivo de Renee Young

Durante el mes de junio varios empleados de WWE dieron positivo por COVID-19, a pesar de que la empresa de Vince McMahon les prohibía a quienes eran casos positivos revelar los resultados de las pruebas, Renee Young junto con otros compañeros de trabajo, como Adam Pearce, Jamie Noble y Kayla Braxton, sí dieron a conocer el resultado de sus pruebas positivas.

Aunque Jon Moxley no contrajo el virus, la situación de salud de Renee Young tuvo un efecto en la carrera del luchador ya que en la segunda noche del evento Fyter Fest Night, debía enfrentar a Brian Cage en una lucha que debió haber sido por el Campeonato Mundial de AEW. Moxley se vio obligado a perderse varias semanas de las grabaciones de los programas de AEW Dynamite debido a que Moxley y Young viven juntos.

Así lo contó Jon Moxley:

"Ella regresó de orlando. Al parecer, alguien se había contagiado. Todo el mundo tenía que hacerse la prueba, y la de ella salió negativa. Voló a casa. Luego, cinco o seis días después, comienza a sentirse enferma. No pensamos en eso. A la mañana siguiente, dijo que esperaba no tener covid.

"Al día siguiente fui a entrenar por la mañana. Regresé y ella todavía estaba en la cama. Dijo que se sentía como una mier**. Pensé que debíamos hacernos la prueba. Las resultados de las pruebas regresaron en un correo electrónico. Vi el mío y decía negativo. Supuse que el de ella sería el mismo porque hemos estado en contacto súper cercano durante seis días

"En este punto, no tenía que luchar en televisión, pero tenía que ir para grabar promos. Quizá no valía la pena correr el riesgo, pero al ver que fue negativo, durante 30 segundos pensé que podría tomar el vuelo de las 6 de la mañana y grabar. Pero 30 segundos después, Renee abrió su sobre y era positivo.

"No esperaba que tuviéramos resultados diferentes. Esa noche dormí en el sofá. No sabía qué hacer, así que volví a hacerme la prueba tan pronto como pude. Renee estuvo mal por un par de días, estaba tosiendo mucho... Estuve durmiendo en el sofá oyéndola toser toda la noche.

"No dormí durante dos días porque tenía miedo. No me avergüenza admitir que tenía miedo porque sabemos muy poco sobre esta enfermedad y afecta a todos de manera diferente. Su caso no se agravó. Estuvo enferma un par de días, y ahora está bien.

Afortunadamente Renee Young ganó esa dura batalla contra el covid-19 y hoy en día la pareja pudo superar ésa difícil situación. Recientemente Young fue noticia por su salida de WWE y aunque aún no se sabe qué hará, lo cierto es que puede contar con el incondicional apoyo de su esposo, eso ya quedó demostrado.

