Chris Jericho ha vivido todo tipo de historias en la lucha libre profesional. Pero también fuera. Hoy justamente nos enfocamos en una de ellas, la cual dio a conocer mientras hablaba con Howie Mandel en Howie Does Stuff. El Campeón Mundial ROH rememoraba cuando creyó haber sido abducido.

► Chris Jericho y la «abducción»

“Viví un desplazamiento en el tiempo. Es cuando no puedes dar cuenta de un cierto período de tiempo. Es cuando te abducen. Conducía a casa por una carretera rural, y debería haberme tomado alrededor de una hora llegar a casa, y en lugar de llegar a las 2 de la mañana, llegué a las 5 de la tarde. Todavía no sé qué pasó. No sé. No estaba bebiendo, no estaba consumiendo drogas ni nada. Solo falta una gran cantidad de tiempo. Probablemente debería ir a un hipnotizador y ver qué pasó, si hubo alguna abducción. He tenido desplazamiento de tiempo.

«Aquí hay otro, hice un programa para el canal de viajes, llamado Chris Jericho: Hunting Monsters. Fuimos al pantano de Luisiana a buscar un hombre lobo de Luisiana. Cuando estuvimos allí, había un sacerdote vudú que lanzó una maldición sobre un pueblo en los años 20. Cuando lanzó una maldición sobre la ciudad, esto es real, vino un huracán y mató a 50 personas. Tienen una fosa común en medio del pantano. Estábamos ahí afuera, y yo tenía un machete, estaba cortando el pantano y llegamos al cementerio masivo.

«Puse el machete en el suelo. Tenían a los cazadores de fantasmas allí con la cosa donde te escanean y las luces se encienden si tienes algo conectado. Estos muchachos me estaban escaneando, y se estaba poniendo completamente verde justo en mi brazo. Yo estaba como: ‘Déjame ver esta cosa. ¿Hay algún botón que estés presionando? No, me lo hago a mí mismo, y está parpadeando’. Luego comencé a sentirme mareado, como si hubiera estado en una montaña rusa. ‘Esto no es j*didamente bueno. Tengo que salir de aquí, esto es realmente malo’”.

“Tomé el machete del suelo y se fue. Me pregunto si tal vez cuando puse ese machete en el suelo, hizo enojar a alguien que estaba enterrado allí. Sentí una mi*rda rara en mi cuerpo. Hablé con un chamán y me dijeron: ‘Sucede, se te pegan espíritus y tienes que limpiarte’. Hay cosas bonitas ahí fuera, pero cuando estás ahí, y son las tres de la mañana, y sientes que pasa algo raro, y sabes que no es normal, es difícil explicarlo».

¿Qué os parece la historia de Chris Jericho?