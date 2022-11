Se entiende que las pullas puedan considerarse algo natural dentro del negocio, pero hay una clara diferencia entre las que AEW ha lanzado contra WWE en los últimos años y las que The Elite y otros miembros de la empresa vienen arrojando contra CM Punk, especialmente las vistas durante el más reciente episodio de Dynamite.

Asimismo, si Kenny Omega, 24 horas antes, hizo poco menos que una llamada a la cordialidad, pidiendo dejar pasar el controvertido tema de marras que, en palabras de MJF, arrojó «una sombra» sobre AEW por «un montón de mierd*».

Y aunque algunos fans creyeran en la posibilidad de que lo visto el miércoles fuese una manera de alimentar una rivalidad luchística de cara al regreso de Punk, Dave Meltzer confirmó que todo estuvo fuera del «kayfabe». Incómoda situación para Death Triangle e incluso los comentaristas, mientras se mantiene el silencio acerca del estatus del «Best in the World» desde aquella infame noche de All Out.

► Un asunto lejos de ser de diez

Los últimos coletazos del verano y el inicio del otoño resultaron bastante movidos para AEW, y otro de los luchadores sobre los que hubo cierto runrún fue Shawn Spears. El otrora «Perfect Ten» regresó a las pantallas el pasado mes, desvelando que el fallecimiento de su madre estuvo detrás de que no lo viéramos por la programación desde su combate contra Wardlow en mayo.

Y sin que hayamos vuelto a verlo por AEW tras su implicación competitiva en el episodio de Rampage del 14 de octubre, Spears recibió una comprometedora pregunta durante una firma virtual con K & S WrestleFest: ¿Qué opina de las desavenencias entre Punk y The Elite?

«Es triste, en general es triste. Es lo que pienso. Es triste. Ojalá no hubiese ocurrido. Esa es la otra cosa, también, yo no estuve allí. La mayoría de cosas ocurren públicamente, pero no estuve allí y no tengo conocimiento de primera mano».