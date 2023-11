Durante el episodio de AEW Dynamite de esta semana, Chris Jericho, Kenny Omega, Kota Ibushi y Paul Wight vencieron a The Don Callis Family (Konosuke Takeshita, Powerhouse Hobbs y Kyle Fletcher) y Brian Cage en una lucha Dragon Gaiden Street Fight. La misma fue peligrosa en si por varios motivos pero en realidad The Ocho sufrió daños antes de que diera comienzo, durante la entrada de su grupo al escenario.

► Jericho se quemó en Dynamite

Un fan le pregunta en X y Jericho contesta afirmativamente confirmando que durante la entraga de The Cleaner parte de los fuegos artificiales le quemaron el brazo. No tenemos imágenes de lo ocurrido, ni el veterano de las cuerdas publicó nada en redes sociales para mostrar alguna herida. Eso sí, cuando Omega y Kota Ibushi están entrando, sí puede verse a su compañero atendiendo a los fuegos y mirándose el brazo.

The Golden Dragons of Dojima are ready for battle in the LIKE A DRAGON GAIDEN STREET FIGHT! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@IAmJericho | @KennyOmegaManX | @ibushi_kota | @PaulWight pic.twitter.com/f3G9ilsx6c — All Elite Wrestling (@AEW) November 16, 2023

Entendemos que no fue nada grave -disputó el combate- y que no impedirá al exCampeón Mundial AEW llegar a Full Gear 2023 al 100%. En el evento pay-per-view de este sábado, unirá fuerzas con el mismo Kenny contra The Young Bucks, en un enfrentamiendo que contará con la estipulación de que si The Golden Jets pierden no podrán volver a hacer equipo.

Saturday, Nov. 18#AEWFullGear LIVE on PPV@thekiaforum | 🎟 https://t.co/UN1cNj1SFY Golden Jets (Kenny Omega & Chris Jericho) vs. Young Bucks@youngbucks put their #AEW World Tag Team Title Number One Contender status on the line when they face @KennyOmegaManX & @IAmJericho!… pic.twitter.com/EBrm2CZHrc — All Elite Wrestling (@AEW) November 10, 2023

Cabe mencionarse también que durante el mismo Dynamite los hermanos Matt y Nick Jackson actuaron como rudos y se burlaron de sus oponentes, aún teniendo en cuenta su buena relación con Omega. Veremos qué sucede pasado mañana y cuál de los dos equipos sale victorioso.

Dejando a un lado estas cuestiones, pero continuando dentro de la lucha de esta pasada noche, Kenny Omega comentó lo siguiente:

«Ha sido mi sueño combinar los mundos de los videojuegos y la lucha libre. Espero que todos hayan disfrutado de la pelea ‘Like a Dragon Street Fight’. ¡Con suerte, los veré pronto en un juego ‘Like a Dragon’!».

It's been my dream to mix the worlds of gaming and wrestling. I hope you all enjoyed the Like a Dragon Street Fight. Hopefully, I'll see you in a Like a Dragon game soon! @SEGA pic.twitter.com/0zEDuWzrj7 — Kenny Omega (@KennyOmegamanX) November 16, 2023