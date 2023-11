CJ Perry acusa a Miro: «Me abandonaste»

Pasado mañana en el nuevo episodio de AEW Collision, Miro va a verse las caras en una lucha con Daniel García. Va a ser sin duda interesante pero ambos no están en una rivalidad, a no ser que el joven guerrero realmente esté valorando unirse a CJ Perry después de su intercambio de bailes de la semana pasada. En realidad, The Redeemer está comenzando una historia con Andrade El Ídolo, quien sí se ha confirmado como el primer cliente de la manager.

► CJ Perry acusa a Miro

De hecho, durante el episodio de Dynamite de esta pasada noche, el luchador Bulgaria abordó dicha nueva alianza señalando que Perry está provocando una tormenta, que solo busca los campeonatos, la fama y la fortuna, y que finalmente ha abierto los ojos sobre ella, de quien considera que solo saca lo peor de él. Pero la cosa no quedó ahí en esspera de ver qué ocurre el sábado, pues la representante del nativo de México quiso contestar estas palabras en X:

. @ToBeMiro you constantly make it sound like it’s a bad thing to have ambition, gold, fame & accolades! We used to share vision & dreams and then you left, denounced your wife on national tv & also lost your way. https://t.co/33McNL9ZJi — CJ Perry (@TheCJPerry) November 16, 2023

«Miro, constantemente haces que suene como algo malo tener ambición, oro, fama y reconocimientos. Solíamos compartir visiones y sueños, y luego te fuiste, renunciaste a tu esposa en la televisión nacional y también perdiste tu camino.»

I will not apologize for having ambition. This is a new day @ToBeMiro & I unapologetically am going after my goals & dreams. https://t.co/iAL8KMOOmH — CJ Perry (@TheCJPerry) November 16, 2023

«No voy a disculparme por ser ambiciosa. Miro, es un nuevo día, y dejaré de pedir perdón para perseguir mis metas y sueños».

Es curioso cómo la carrera de Miro y CJ Perry ha estado tan ligada a lo largo de los años. Eso quizá ha hecho en determinados momentos que los fans quisieran ver otras cosas de ambos, no obstante, sin duda es interesante lo que están comenzando en AEW. Veremos qué sigue a continuación.