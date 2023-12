Chris Jericho analiza los 5 años de vida de AEW

Chris Jericho habla de los 5 años de AEW, el hecho de que él añadía (y sigue añadiendo) valor a la empresa en sus inicios, o la popularidad de ‘Judas’, su canción de entrada. Todo ello en la tan comentada entrevista que tuvo recientemente con Chris Van Vliet.

► 5 años de AEW

«Bueno, iba a decir que no creo que las cosas pudieran haber salido mejor. Obviamente, creo que siempre hay aspectos que podrían mejorar. Pero en general, pienso que ha superado con creces lo que la mayoría de la gente esperaba. No creo que haya superado las expectativas de Tony Khan, porque estoy seguro de que desde el principio estaba pensando a lo grande, como sabemos que lo hacía. No puedo decir que haya superado mis expectativas, pero tampoco puedo negar que estoy un poco gratamente sorprendido. Es simplemente asombroso pensar en lo grande que es la empresa después de, como mencionaste, cuatro años, ahora cinco años. Es inconcebible que una empresa, ya sea de lucha libre, una farmacia, una banda o cualquier otra cosa, crezca tanto en menos de cinco años, pero aquí estamos.»

Chris Jericho reflects on AEW’s first 5 years @IAmJericho pic.twitter.com/nZSWcgXBng — Chris Van Vliet (@ChrisVanVliet) December 5, 2023

► Jericho añadiendo valor

«La respuesta breve a eso es sí. Sabía cuál era el valor que tenía, y esa es una de las razones por las que realmente quería hacerlo. Como se ha documentado, mi última carrera en la WWE, a pesar de ser muy popular y tener mucho éxito, no era un programa principal, lo cual, en mi opinión, debería haber sido, y lo fue al menos en cuanto al interés de los fanáticos y las reacciones y demás. Recuerdo pensar que podía quedarme en la WWE todo el tiempo que quisieran y simplemente ser un tipo allí, porque básicamente me sentía de la misma manera que cuando dejé WCW, donde tuve esta gran historia con Goldberg, pero sabía que nunca me llevaría más alto. Así que tuve que ir a otro lugar, que en ese momento era la WWF.

Rey Mysterio vs Chris Jericho : WCW Monday Night – Nov 17, 1997 pic.twitter.com/NxfXoaNDZP — WCW ECW WWE (@otdz_t) November 17, 2023

«Lo mismo en la WWF, donde pensé que podía hacer más que esto. Puedo hacer más que ser la segunda lucha en el programa. Así que fui a New Japan y fui el evento principal en el Tokyo Dome, ya sabes, tres años seguidos. El primer Tokyo Dome fue alrededor del tiempo en que Tony comenzó a hablar sobre AEW, y pensé que podía quedarme en la WWE y ser un tipo o podía ser El Tipo, algo que nunca fui en la WWE porque nunca funcionó de esa manera. Y no desde el punto de vista de la fama y la fortuna, sino más bien desde cambiar realmente el negocio y agregar como un gran logro a mi legado.

«Porque, si lo piensas, y tienes razón, además de Chris Jericho, tenías a Jim Ross, que todos conocían. Y a Cody Rhodes, a quien algunos conocían, pero había estado fuera de la corriente principal durante unos años. Y aparte de eso, realmente no había nadie. Sabía que si firmaba con AEW, los ayudaría a conseguir su trato con TBS y poner la empresa en el mapa de inmediato, y mi presentimiento fue correcto. Y eso es lo que sucedió.»

► La popularidad de Judas

«Quiero decir, sí, es una de esas cosas donde, como mencioné, es parte del espectáculo, y siempre intentamos como profesionales obtener reacciones orgánicas. Quieres que la gente diga ‘If you smell what The Rock is cooking!’ o cualquier cosa que sea, cualquier frase pegajosa, quieres que la gente pueda decirlo por sí misma. Y tenerlos cantando es asombroso porque no sé cómo estas personas conocían las palabras, conocían la letra o si conocían la canción o simplemente escucharon mucho, ya sabes, Judas fue un gran éxito para Fozzy, justo desde el principio. Recuerdo que tuvimos 3 millones de visitas en YouTube en la primera semana o algo así, simplemente no podía creerlo. Pero luego, cuando empezamos a tocarlo en la televisión, se disparó por las nubes. Ahora tenemos un disco de oro por Judas con Fozzy. Y estoy seguro de que sabes que estar en la televisión todas las semanas no hizo daño, pero ya era un éxito. ¿Pero qué llevó a la gente a cantar con ella? No lo sé. No estoy seguro. Pero no juegas con eso.

«Y luego, la gloria máxima de eso fue cuando estábamos en Houston. Cuando MJF y yo estábamos haciendo nuestra rivalidad, que fue exactamente 365 días, ambos estábamos muy orgullosos de eso. Fue toda una historia de un año entre MJF y Jericho. Y la historia esa noche fue que Max dijo que si quería conseguir la lucha con él, tenía que ir al ring sin canción. Así que durante toda la semana estábamos como, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Vamos a tener las letras en la pantalla y tal vez no filmarlo o personas que pondrán letras bajo las sillas y finalmente, Tony y yo simplemente dijimos, ¿sabes qué? Cuando vas a un concierto, sabes cuándo cantar. No buscas las letras ni tienes una hoja de letras que te indique que lo hagas. Simplemente lo haces.

«Así que si lo hacen, entonces será uno de los momentos más geniales de la historia. Y si no lo hacen, entonces el plan del villano funcionó. Lo cual siempre es bueno también. Y recuerdo que salí caminando, simplemente caminando hacia el escenario y en creo que dos, dos compases todos estaban sincronizados y porque al principio estaba un poco desfasado y luego y luego todos estaban cantando, fue uno de los momentos más geniales tal vez en la historia de la lucha libre donde estas personas simplemente cantaban Judas sin música y sin indicaciones. Fue increíble».

2 years ago today, the fans sang along Judas with no actual music for Chris Jericho. A perfect example of how good the AEW crowds can be. pic.twitter.com/QbBxlEDf4l — Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) August 18, 2023