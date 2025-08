Camino a SummerSlam 2025, donde hará equipo con Alexa Bliss para desafiar por el Campeonato Femenil de Parejas, Charlotte Flair habla sobre su felicidad actual, su lucha con la dualidad Ashley/Charlotte y sus combates más significativos en la WWE.

Felicidad personal y profesional

“Hacer equipo con Lexi no estaba en mi bingo 2025, pero es exactamente lo que necesitaba. No solo profesionalmente, también en lo personal. No sé, la vida es buena.”