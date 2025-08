CM Punk habla claro: Pipebomb, WWE Unreal y más

Camino a desafiar por el Campeonato Mundial de Peso Completo en SummerSlam 2025, CM Punk se abre sobre algunos de los momentos más importantes de su carrera.

► En palabras de CM Punk

El significado de la “Pipe Bomb” y el kayfabe roto

«Así que esto se va a basar en la perspectiva y creo que esto probablemente va a revelar ,y esto va a sonar súper egotista, pero el genio de lo que fue la Pipe Bomb fue que no expuse nada. Tú lo yuxtapones con el Curtain Call, que fue 100%… eso enojó a Jerry Brisco. Debería haber enojado a Jerry Brisco. Me gustaría que alguien me explicara cómo esas dos cosas son similares, porque son drásticamente diferentes, ¿verdad? Tomé lo que sabía que a los fans inteligentes les parecía tabú y dije cosas en televisión que nadie había dicho antes dentro de una historia. No golpeé a nadie con la exposición del negocio.»

WWE Unreal en Netflix

«Hay aspectos con los que no me siento cómodo y aún no he visto un solo episodio. Literalmente hoy vi el tráiler y me hizo sudar porque la gente me hace preguntas y estoy como, ‘Ok, está bien’. Algunas palabras se están usando que no me gustan mucho. Pero no es la manzana en el Jardín del Edén, no es un fruto prohibido. Todos sabemos que estas cosas existen. Mi trabajo es hacer que suspendas la incredulidad, no golpearte con eso. Y también es la magia de lo que puede hacer CM Punk porque nadie realmente sabe. Puedes decir que el show es falso, pero cuando suena Cult of Personality, el ánimo en la arena cambia porque todos se sientan, señalan y dicen, ‘Eso es real’.»

Su rol actual en el vestuario como mentor

«Contrario a lo que ves en pantalla, no me autopromociono. Cuando estoy en pantalla digo ‘Soy el mejor del mundo’, que es ridículo, pero viene de no tener nada. ¿Qué más puedo hacer? No voy a decir, ‘Hoy no es mi día, voy a perder’. Eso no funciona para un personaje en pantalla. Pero sé que tengo mucho conocimiento y puedo ayudar. Si alguien en backstage quiere preguntarme o aprovechar lo que sé, aquí estoy. No doy consejos no solicitados porque sé lo que hago, pero respeto cuando alguien me dice ‘No hagas esto porque me haces quedar mal’. Ahora que tengo 46 años, veo todos los lados y sé que no hay una sola forma correcta de hacer las cosas. Para mí, gana la mejor voz, la mejor idea.»

Confianza y liderazgo en la WWE

«Para mí es una gran responsabilidad ser esa persona para alguien más. Es un peso, pero bueno, porque significa que me ven como yo veía a Rody Piper, Bret Hart, Eddie Guerrero, a quien podía llamar y él me respondía sin problema. También a Rey Mysterio y otros que sigo admirando. Si alguien me ve así, significa que he tenido éxito y es un logro.»

Sobre el Royal Rumble 2024

«No sé si debía ganar el Royal Rumble 2024. Perdí, me desgarré el tríceps. Se acabó.»