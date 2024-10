Charles Johnson quiere a Kai Kara-France o Manel Kape como próximo rival

Charles Johnson pide un aumento en la competencia. Ahora, con una racha de cuatro victorias consecutivas, Johnson (17-6 MMA, 6-4 UFC) espera conseguir uno de los nombres más importantes de la división de peso mosca: Kai Kara-France o Manel Kape.

Esta petición llega después de que Johnson derrotara a Su Mudaerji (16-7 MMA, 3-4 UFC) en una decisión unánime en la cartelera principal de UFC Fight Night 245 del sábado .

“Me encantaría pelear con Kai, no con Asakura, sino con el otro: Kara-France. Me encantaría pelear con Manel Kape. Me encantaría pelear con esos tipos que están entre los ocho mejores. Creo que he hecho lo suficiente para demostrar que estoy listo para eso”.

Johnson espera que la UFC le dé más oportunidades y le dé más promoción. Cree que podría hacer mucho ruido en la categoría de 125 libras, una división que necesita grandes nombres.

“Siento que estoy superando a todos los chicos invictos, a todos los desafíos difíciles antes de que llegue esa oportunidad y solo quiero demostrarles que soy estadounidense, que puedo hablar, que tengo el estilo. Tengo todo lo que esta categoría de peso necesita. ¿Necesitan a alguien a quien promocionar? Estos chicos no pueden hablar inglés. No tengo nada en contra de ellos solo porque sean extranjeros. Pero no saben cómo promocionarse. Nadie habla… Simplemente creo que estoy en una posición privilegiada para tomar el control y hacer lo que se necesita para que esta sea una categoría de peso que entusiasme a la gente”.