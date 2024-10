A Brandon Royval le gustaría pelear con Henry Cejudo en peso mosca

Brandon Royval está dispuesto a pelear contra Henry Cejudo si vuelve al peso mosca. Royval (17-7 MMA, 7-3 UFC) reingresó a la escena por el título cuando le propinó a Tatsuro Taira (16-1 MMA, 6-1 UFC) su primera derrota de su carrera hace menos de dos semanas en el evento principal de UFC Fight Night 244.

Royval, que viene de dos victorias consecutivas sobre el ex campeón Brandon Moreno y Taira, está pensando en una pelea por el título. Pero si no consigue su deseo, está feliz de enfrentarse al ex campeón dual de UFC Cejudo (16-4 MMA, 10-4 UFC), quien dijo que planea regresar a las 125 libras en su próxima pelea.

«Realmente no me siento como (Cejudo), pero me gusta la idea. Si no me están dando una oportunidad por el título, me encantaría ser yo quien lo enfrente. Me encantaría darle la bienvenida de regreso a 125. Cada vez que lo he visto, se veía un poco grande, hombre. No sé si está dando el peso en 125 todavía, y sé que tuvo problemas antes.

“Siento que soy uno de los más rápidos de la división y él no me pareció tan rápido la última vez que peleó. Así que me encantaría vencerlo en 125. Definitivamente me preocuparía el derribo, pero tengo una gran ventaja en alcance y altura, y creo que podría golpearlo con la rodilla, sería brutal”.

Royval ha ganado cinco de sus últimas seis peleas, y su única derrota en ese período fue una derrota por el título ante el campeón de peso mosca de UFC Alexandre Pantoja en UFC 296 en diciembre pasado.