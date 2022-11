Chandler revela cómo vencer a Makhachev

Michael Chandler cree que estilísticamente es uno de los enfrentamientos más difíciles para el campeón de peso ligero de UFC, Islam Makhachev .

Chandler espera ganar otra oportunidad por el título si supera a Dustin Poirier en la cartelera principal de UFC 281 del sábado en el Madison Square Garden de Nueva York.

Makhachev ya descartó a Chandler como un potencial retador al título incluso antes de que ganara el cinturón, pero el luchador de la División I de la NCAA cree que su experiencia acreditada podría causarle problemas a Makhachev.

“Quiero que el Islam hable de mí. Quiero hablar sobre el Islam. Creo que tengo la mejor lucha libre en esta lista (de clasificación) que estás viendo. Tengo la mejor lucha libre: la buena lucha tradicional estadounidense, apasionada, DI All-American, y creo que puedo acabar con el Islam y puedo vencerlo.

“¿Merezco una oportunidad por el título con una victoria sobre Poirier? Queda por verse. Depende de mi desempeño, y también depende de lo que los jefes de UFC quieran hacer. De cualquier manera, voy a estar listo”.

Chandler realmente no se ha apoyado en su lucha libre desde que se unió al elenco de UFC. Sin embargo, no descarta la posibilidad de utilizarlo contra Poirier y lo ve como una de sus mayores armas contra toda oposición.

“Entrené mucho en la lucha libre. Tengo la lucha libre en el bolsillo trasero. Si viste mi carrera antes de llegar a UFC, la usé mucho: muchos derribos dominantes, golpes, golpes en el suelo. Cuando derribé a Tony Ferguson, no se movió. Cuando derribé a muchos tipos antes, no se mueven, (como) Charles Oliveira. No pueden salir de debajo de mí».

“Así que no digo eso para impresionar a nadie y hacer sonar mi propia bocina, pero en ese ámbito me siento muy bien. En ese ámbito, puedo controlar a los chicos. En ese ámbito, puedo ahogar a los muchachos y podría presionarlos mucho y ponerlos en lugares en los que no quieren estar. ¿Será eso parte de esta pelea? Posiblemente. Ya veremos. Pero definitivamente es un lugar en el que me siento confiado y dominante no solo contra Dustin Poirier, sino contra todos en la división de peso ligero, incluido Islam Makhachev”.