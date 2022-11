The Acclaimed y Billy Gunn han hecho tremendamente populares las tijeras en AEW. Las han convertido en parte de sus personajes y de su gran conexión con los fanáticos. Hasta el punto de que han conseguido llevarlas a otros deportes, como las Grandes Ligas de Béisbol, donde los Philadelphia Phillies las utilizaron para hacer referencia al genial trío luchístico. Y ahora Tony Khan está pensando en aplicárselas a su padre, consciente de que le encantaría, como señala en una reciente entrevista en WEEI 93.7 in Boston.

Time for a Scissor Party! Order #AEWAllOut LIVE on PPV on major providers, @BleacherReport, intl @FiteTV+@ppv_com pic.twitter.com/BIXKEwLPty

— All Elite Wrestling (@AEW) September 5, 2022