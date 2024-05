Chael Sonnen elogia a José Aldo tras UFC 301

José Aldo, miembro del Salón de la Fama, impresionó en su regreso al UFC 301, hasta el punto de que un antiguo luchador considera que su siguiente paso lógico es una oportunidad por el título del peso gallo.

Aldo hizo su regreso a la competición de artes marciales mixtas en el evento co-principal de este pasado fin de semana de pago por visión en Río de Janeiro. En lugar de enfrentarse a un compañero veterano o de conseguir una especie de descanso, «Junior» compartió la jaula con un oponente clasificado, el joven y prometedor Jonathan Martínez.

Pero a pesar de que algunos expresaron su preocupación por su decisión de regresar un año y medio después de su retirada y su condición de no favorito en la noche, Aldo demostró que no ha perdido ni un paso poniendo precio a Martínez en 15 minutos.

Aunque el brasileño ya no tiene contrato con la UFC, se espera que continúe su carrera de MMA en el mayor escenario del deporte tras su impresionante actuación en el Farmasi Arena. Si eso se hace realidad, un ex retador al título no ve ningún problema en que Aldo salte la cola…

► Sonnen elogia a Aldo por ser el primer luchador en vencer al «Padre Tiempo

Durante un vídeo subido recientemente a su canal de YouTube, Sonnen evaluó el regreso triunfal de Aldo en casa y se adelantó a lo que debería ser el futuro del ex monarca del peso pluma.

Mientras que algunos han lanzado nombres como Dominick Cruz y Henry Cejudo al discutir las opciones para la próxima pelea de Aldo, «The Bad Guy» cree que el brasileño podría estar en línea para otra oportunidad de campeonato si Sean O’Malley supera a Merab Dvalishvili a finales de este año.

«José Aldo, ¿qué fue eso? ¿Qué ha pasado? Voy a pedir una oportunidad por el título para José Aldo. Usted me va a dar un mal rato, lo entiendo», dijo Sonnen. «Si Sean O’Malley va en su podcast y pone esto en marcha de inmediato, “Voy a deshacerme de Merab e ir tras José, hay una posibilidad muy posible de que José Aldo vaya directo a una oportunidad por el título«

«Ahora, también estamos borrachos de la emoción, a la derecha, es nuevo y es fresco. Entiendo esas cosas, pero te puedo dar ejemplos: Dan Henderson contra Michael Bisping«, continuó Sonnen. «Encontrarás momentos en la historia en los que un tipo mayor regresó e hizo algo muy impresionante: Randy Couture… Fedor (Emelianenko)… Stipe Miocic está pasando por eso ahora mismo»

«Pero esos tipos eran luchadores… Me encantaría que me dieras un ejemplo de alguien que venciera al Padre Tiempo… que fuera un striker. José Aldo derrotó a un Jonathan Martínez más joven, y lo hizo durante 15 minutos».

Aldo, cuyo legendario reinado en el peso pluma le ha colocado en una posición de liderazgo cuando se trata de la discusión GOAT de la división, se quedó a las puertas de la gloria de los dos pesos a manos de Petr Yan en 2020.

Pero «Junior» se acercó a otra oportunidad al encadenar victorias consecutivas sobre Marlon Vera, Pedro Munhoz y Rob Font. Una derrota ante Dvalishvili posteriormente envió a Aldo a un retiro de corta duración, pero parece que la posible adición de otra pieza de oro a su vitrina de trofeos no está fuera de la mesa todavía.