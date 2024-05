Ian Garry acusa a Colby Covington de evitarlo

Ian Garry, estrella emergente del peso welter, tiene muchas ganas de luchar contra Colby Covington, tres veces aspirante al título, pero no cree que haya muchas posibilidades de que «Chaos» firme el acuerdo de combate.

Un combate entre Garry y Covington sería una pelea de rencor legítima. Los dos se insultan con regularidad y se han enfrentado en las redes sociales durante meses. Covington ha atacado a la esposa de Garry con insultos y acusaciones y Garry quiere resolver sus diferencias dentro del octágono.

Garry, conocido sobre todo por sus golpes, ve con buenos ojos el enfoque de Covington, basado en la lucha libre, y cree que le hará un «muñeco de trapo» en los intercambios de agarres.

Hablando con Full Send MMA entre bastidores en el UFC 301 en Río, Ian Machado Garry se comprometió a retar a Covington a luchar con él si alguna vez entran en el octágono (h/t MMA Knockout).

«Si Colby firma ese contrato, saldré con la rodilla en alto diciendo: ‘Coge la j*dida cosa. Tómalo y veamos qué pasa’. Le haré la puñeta. Te lo prometo», dijo Garry a Full Send MMA en el UFC 301. «No me cabe la menor duda de que lo destrozaré. La verdad es que no veo ningún mundo en el que Colby firme el contrato. Sinceramente no lo veo, pero si es lo suficientemente hombre para hacerlo, y si tiene las pelotas para hacerlo, entonces Colby, preséntate».

Covington (17-4) ocupa el cuarto puesto en la categoría de 170 libras. Garry (14-0) es séptimo. Covington ha perdido tres de sus últimos cinco combates, pero todas las derrotas fueron en combates de campeonato.

A pesar de que Covington es un eterno aspirante, Garry no cree que el púgil de 36 años sea tan bueno. Garry continuó expresando su creencia de que Colby Covington no es tan bueno como él cree que es.

«Demuéstrale a la gente por qué eres tan bueno», dijo Garry. «No creo que seas j*didamente bueno, y creo que te daré una bofetada en menos de cinco minutos».

Covington habló recientemente de su regreso al octágono, señalando el UFC 303 del 29 de junio como una fecha de interés. El ex campeón interino, sin embargo, descartó la posibilidad de Garry como oponente.

El irlandés llamó a «Chaos» tras su victoria en UFC 298. Después de semanas sin respuesta, Covington apareció con un post en las redes sociales en el que ponía condiciones a Garry para una pelea – un post que incluía disparos a la esposa de Garry.