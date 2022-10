La ex estrella de la UFC Chael Sonnen no cree que haya un vendedor en el mundo que pueda vender lógicamente la idea de que Jorge Masvidal reciba una oportunidad por el título del peso welter.

Durante un reciente video subido a su canal de YouTube, Sonnen discutió el panorama del título del peso welter, que la mayoría reconoce que verá a Edwards y Usman chocar por tercera vez a principios del próximo año.

«Leon puede entender que Jorge no pueda optar a una pelea por el título mundial al perder sus tres últimas peleas, de las cuales se dio esa oportunidad», dijo Sonnen. «No van a hacer esa pelea. No hay vendedor en el mundo que pueda explicar a la audiencia por qué Masvidal está ahora luchando por un título mundial cuando hay tipos como (Colby) Covington, o (Khamzat) Chimaev, o (Gilbert) Burns – simplemente no podrías empaquetar eso y explicarlo»

«La historia de fondo funciona, el rencor personal funciona, van a llamar la atención, van a llenar una arena – simplemente no se puede poner el cinturón», añadió Sonnen. «El cinturón es lo único que se convierte en un problema con esa pelea«.

Aunque puede ser así, no parece que Masvidal vaya a dejar de perseguir a «Rocky» hasta que la UFC anuncie oficialmente su trilogía con Usman.